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Президент: Там, где были войска РФ – сплошная катастрофа и много опасностей

Суббота, 2 апреля 2022, 01:26

Президент Владимир Зеленский сообщил, что российские войска медленно покидают северные территории Украины и там, где они были – много опасностей.

Источник: видеообращение Зеленского.

Прямая речь: "На севере нашей страны идет отход оккупантов. Медленный, но заметный. Где-то их выгоняют с боями. Где-то они сами покидают позиции. После них – сплошная катастрофа и очень много опасностей. Это правда.

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Первое – бомбардировки могут продолжаться. Второе – они минируют всю эту территорию. Минируют дома, минируют технику, даже тела убитых людей. Очень много растяжек, очень много других опасностей.

Мы продвигаемся вперед. Продвигаемся осторожно. И каждый, кто возвращается на эту территорию, тоже должен быть очень осторожен! Еще невозможно возвращаться к обычной жизни, как было. Даже на тех территориях, которые мы возвращаем после боев. Еще нужно подождать. Ждать, когда наша земля будет разминирована. Ждать, когда можно будет заверить вас, что новые обстрелы невозможны".

Темы: РосcиявойнаЗеленский
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