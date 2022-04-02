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Зеленский: Украина договаривается с Турцией о помощи в эвакуации из Мариуполя

Анастасия КалатурСуббота, 2 апреля 2022, 01:30

Украина договаривается с Турцией о помощи в эвакуации из Мариуполя.

Источник: обращение президента Украины Владимира Зеленского

Прямая речь: "Сегодня работали гуманитарные коридоры в трех областях – Донецкой, Луганской, Запорожской. Удалось спасти 6 тысяч 266 человек. В том числе 3 тысячи 71 человек из Мариуполя.

Отдельно договариваемся о вывозе из города раненых и погибших. Наших военных, наших гражданских – всех граждан. Говорим об этом с Турцией как с посредником. Надеюсь, что в ближайшее время я смогу сообщить о деталях".

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Темы: Зеленский
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