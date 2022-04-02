Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский: Украина договаривается с Турцией о помощи в эвакуации из Мариуполя

Анастасия КалатурСуббота, 2 апреля 2022, 01:30

Украина договаривается с Турцией о помощи в эвакуации из Мариуполя.

Источник: обращение президента Украины Владимира Зеленского

Прямая речь: "Сегодня работали гуманитарные коридоры в трех областях – Донецкой, Луганской, Запорожской. Удалось спасти 6 тысяч 266 человек. В том числе 3 тысячи 71 человек из Мариуполя.

Реклама:

Отдельно договариваемся о вывозе из города раненых и погибших. Наших военных, наших гражданских – всех граждан. Говорим об этом с Турцией как с посредником. Надеюсь, что в ближайшее время я смогу сообщить о деталях".

Темы: Зеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Все новости...
Зеленский
В ООН "почти подтвердили" приезд Зеленского на заседание Совета безопасности в сентябре
Зеленский говорил с правоохранителями о тех, кто ослабляет Украину изнутри
Только о фронте: Зеленский провел новую Ставку
Последние новости
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
14:37
Как в конце марта: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
14:28
Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем
14:22
Финансирование театров в Харькове в следующем году сократится вдвое – ОВА
14:21
Погода как в марте: в Киеве зафиксировали температурный рекорд
14:14
В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию
Все новости...
Реклама: