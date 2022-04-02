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США предоставят Украине средства защиты от химического оружия

Ольга ГлущенкоСуббота, 2 апреля 2022, 05:32
Псаки, фото: Getty Images

Соединенные Штаты помогут Украине средствами защиты на случай, если Россия применит химическое оружие.

Источник: пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, цитирует Reuters

Прямая речь: "Пытаясь помочь нашим украинским партнерам, правительство США предоставляет правительству Украины спасательные средства и материалы, которые могут быть использованы в случае применения Россией химического или биологического оружия".

Детали: Псаки заявила, что поставки предоставляются правительству Украины в свете предупреждений США и других стран о том, что Россия может применить такое оружие и, возможно, планирует операцию под "фальшивым флагом", чтобы заложить основу для такого оружия.

Напомним: Президент Джо Байден заявил, что США ответят, если президент России Владимир Путин применит оружие массового уничтожения, но ответ будет зависеть от ситуации.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Россия может использовать химическое оружие в Украине, и страна должна быть готова к этому.

Темы: СШАвойнаУкраина
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