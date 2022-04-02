Зеленский о переговорах по поводу быстрого вступления Украины в ЕС: Конкретика есть

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о результатах встречи с главой Европейского парламента Робертой Метсолой.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Ближе к вечеру встретился с главой Европейского парламента Робертой Мецолой. Встретился в Киеве.

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Благодарен ей за этот важный визит, демонстрирующий некоторым другим политикам, что смелость в такое время, как сейчас, – это одна из важнейших черт для политика.

Говорили о том, как ускорить вступление Украины в Европейский Союз. Конкретика есть".

Что предшествовало: Ранее Метсола заявила, что Украина может рассчитывать на поддержку ЕП на пути получения статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.