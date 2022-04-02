Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский о переговорах по поводу быстрого вступления Украины в ЕС: Конкретика есть

Ольга ГлущенкоСуббота, 2 апреля 2022, 06:20
фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о результатах встречи с главой Европейского парламента Робертой Метсолой.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Ближе к вечеру встретился с главой Европейского парламента Робертой Мецолой. Встретился в Киеве.

Благодарен ей за этот важный визит, демонстрирующий некоторым другим политикам, что смелость в такое время, как сейчас, – это одна из важнейших черт для политика.

Говорили о том, как ускорить вступление Украины в Европейский Союз. Конкретика есть".

Что предшествовало: Ранее Метсола заявила, что Украина может рассчитывать на поддержку ЕП на пути получения статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

Темы: ЕСЗеленский
Главное сегодня

Россия ищет новых дураков среди курсантов, чтобы отправить на убой - Зеленский

Лавров прикрывается "переговорами", чтобы отвергнуть обвинения в зверствах РФ в Буче

видеоСМИ: "Кадыровцы", хваставшиеся захватом Мариуполя, "героические" видео снимали в одном сквере

фотоКиевщина: мужчина погиб от взрыва его заминированного автомобиля

Коллаборанты "ОПЗЖ" корректировали огонь оккупантам в Мариуполе

Генштаб: В Изюме оккупанты обстреливают мирных, чтобы обвинить в этом ВСУ

Все новости...
ЕС
Глава Европарламента обещает Украине поддержку в получении статуса кандидата в члены ЕС
Лидеры ЕС на саммите с Китаем призвали помочь прекратить войну в Украине
СМИ: ЕС на саммите с Китаем потребует заверений, что Пекин не будет помогать России в войне
Последние новости
03:00
Буча: NYT опубликовал видео, как россияне убили велосипедиста
02:04
Гостомель: Пропавшими считаются более 400 человек
01:48
Польша настаивает на расширении энергетических санкций против РФ
01:35
Белый дом: США хотят поставить РФ перед выбором между истощением резервов и дефолтом
01:11
Молдова получит на поддержку украинских беженцев около €700 млн
00:56
США объявили санкции против крупнейшей российской платформы в даркнете Hydra
00:38
Глава ОВА сообщил о количестве погибших за сутки в Донецкой области
00:37
Грузия не доказала, что она не помогает РФ обходить санкции – Кулеба
00:21
Враг избегает украинской ПВО, но Воздушные силы уничтожили восемь ракет РФ
00:17
Россия ищет новых дураков среди курсантов, чтобы отправить на убой - Зеленский
Все новости...