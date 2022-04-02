Зеленский отказался комментировать взрывы в Белгороде

Президент Владимир Зеленский не стал отвечать на вопрос, атаковала ли Украина с помощью вертолетов нефтебазу в российском Белгороде, отметив, что не обсуждает своих приказов как главнокомандующего.

Источник: интервью Зеленского Fox News

Прямая речь Зеленского: "Я не обсуждаю ни одного своего приказа как главнокомандующего как лидера этого государства. Есть вещи, которыми я делюсь только с украинскими военными, когда мы общаемся".

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Детали: Зеленский подчеркнул, что Россия напала на Украину, сейчас в Украине идет война – и это сейчас самая большая трагедия.

"И сегодня слышать эти сообщения о том, что где-то что-то взорвалось, когда в Украине идет война – честно говоря, говорить об этом непрофессионально. Они оккупировали нашу территорию. Они напали на нас. Эта война длится уже 8 лет, потому что бы ни происходило в определенной ситуации, мне трудно комментировать", – подытожил Зеленский.

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