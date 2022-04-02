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Зеленский отказался комментировать взрывы в Белгороде

Ирина БалачукСуббота, 2 апреля 2022, 08:16
Владимир Зеленский. Фото с Instagram

Президент Владимир Зеленский не стал отвечать на вопрос, атаковала ли Украина с помощью вертолетов нефтебазу в российском Белгороде, отметив, что не обсуждает своих приказов как главнокомандующего.

Источник: интервью Зеленского Fox News

Прямая речь Зеленского: "Я не обсуждаю ни одного своего приказа как главнокомандующего как лидера этого государства. Есть вещи, которыми я делюсь только с украинскими военными, когда мы общаемся".

Детали: Зеленский подчеркнул, что Россия напала на Украину, сейчас в Украине идет война – и это сейчас самая большая трагедия.

"И сегодня слышать эти сообщения о том, что где-то что-то взорвалось, когда в Украине идет война – честно говоря, говорить об этом непрофессионально. Они оккупировали нашу территорию. Они напали на нас. Эта война длится уже 8 лет, потому что бы ни происходило в определенной ситуации, мне трудно комментировать", – подытожил Зеленский.

Предыстория: 

  • Утром 1 апреля российские СМИ сообщили о пожаре на нефтебазе в российском Белгороде, который недалеко от украинской границы.
  • Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждал, что пожар произошел в результате авиаудара из двух вертолетов украинских войск, зашедших на территорию России на низкой высоте.
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что взрыв на нефтебазе в Белгороде "не способствует" созданию комфортных условий для продолжения переговоров.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что не может определить по видео, были ли украинскими вертолеты, нанесшие ракетный удар по нефтебазе в российском городе Белгород.
  • Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не имеет отношения к взрывам на нефтебазе Белгорода, по его словам, это работа местных, которые начинают "кое-что понимать".
  • Минобороны Великобритании предполагает, что из-за взрыва на нефтебазе российские войска, атакующие Харьков, столкнутся с нехваткой ресурсов.

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Темы: ЗеленскийРосcиявойна
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