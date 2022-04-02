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На границе между Мексикой и США резко вырос поток украинцев-беженцев в Штаты

Анастасия КалатурСуббота, 2 апреля 2022, 08:31

На границе Мексики и США резко возросло количество прибывающих в США украинцев.

Источник: "Голос Америки"

Детали: Сейчас в лагере на границе в Тихуане, пограничном городке, проживают около 600 украинцев, еще около 500 остановились в гостиницах Тихуаны.

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Люди располагаются на одеялах, раскладных стульях, некоторые разбивают палатки вблизи пограничного пункта въезда в США. Американские добровольцы, в частности американцы украинского происхождения, прибывают в Тихуану и составляют списки прибывающих. В среднем время прохождения границы США с момента внесения в список составляет около суток.

Разрешение на въезд в Соединенные Штаты ежедневно получают около 100 украинцев.

Представитель администрации Тихуаны Энрике Лусеро сообщил, что около 40% прибывших – дети.

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В Таможенно-пограничной службе США заявили, что данные о количестве въехавших в США в марте украинцев будут обнародованы в ближайшие недели.

Количество украинцев, прибывающих в США, относительно невелико по сравнению с 3,8 млн украинцев, принятых странами Европы после вторжения РФ.

Предыстория:  Белый дом заявил о готовности принять в стране до 100 тысяч украинцев.

Темы: СШАМексика
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