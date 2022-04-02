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Хакеры слили 15 ГБ данных, похищенных у РПЦ – Anonymous

Елена РощинаСуббота, 2 апреля 2022, 08:46

В сети Anonymous заявили, что хакеры слили 15 ГБ данных, похищенных у благотворительного крыла Русской православной церкви, и опубликовали около 57 500 электронных писем через DDoSecrets.

Источник: Twitter Anonymous TV

Детали: Из-за характера данных сейчас они предлагаются только журналистам и исследователям.

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1 апреля Anonymous осуществлял утечки целый день: Липецкий механический завод, который производит зенитную технику и танки для РФ, потерял 25 Гб данных, а из российской юридической фирмы Capital Legal Services "убежали" около 200 000 электронных писем.

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Группа "NB65" сломала и выпустила более 150 000 электронных писем, 8 200 файлов и несколько сотен гигабайт баз данных государственной компании "Мосэкспертиза", созданной Московской торгово-промышленной палатой.

Накануне, 31 марта, Anonymous взломали и выпустили 62 000 электронных писем от Marathon Group, российской инвестиционной компании, которая принадлежит олигарху Александру Винокурову и в настоящее время находится под санкциями ЕС. Винокуров также является зятем министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Темы: хакерыРосcия
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