Хакеры слили 15 ГБ данных, похищенных у РПЦ – Anonymous

В сети Anonymous заявили, что хакеры слили 15 ГБ данных, похищенных у благотворительного крыла Русской православной церкви, и опубликовали около 57 500 электронных писем через DDoSecrets.

Источник: Twitter Anonymous TV

Детали: Из-за характера данных сейчас они предлагаются только журналистам и исследователям.

#OpRussia: Hackers leaked 15GB of data stolen from the Russian Orthodox Church's charitable wing & released roughly 57,500 emails via #DDoSecrets.#DDoSecrets noted that due to the nature of the data, at this time it is only being offered to journalists & researchers. #Anonymous pic.twitter.com/1JT3aZ6OLm — Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) April 1, 2022

1 апреля Anonymous осуществлял утечки целый день: Липецкий механический завод, который производит зенитную технику и танки для РФ, потерял 25 Гб данных, а из российской юридической фирмы Capital Legal Services "убежали" около 200 000 электронных писем.

Группа "NB65" сломала и выпустила более 150 000 электронных писем, 8 200 файлов и несколько сотен гигабайт баз данных государственной компании "Мосэкспертиза", созданной Московской торгово-промышленной палатой.

ВИДЕО ДНЯ

Накануне, 31 марта, Anonymous взломали и выпустили 62 000 электронных писем от Marathon Group, российской инвестиционной компании, которая принадлежит олигарху Александру Винокурову и в настоящее время находится под санкциями ЕС. Винокуров также является зятем министра иностранных дел России Сергея Лаврова.