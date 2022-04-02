Россияне повредили в Киеве 154 жилых дома и 71 учебное заведение

Россия с начала своего нападения на Украину повредила в Киеве 154 жилых дома и 71 учебное заведение.

Источник: Киевская городская военная администрация в Telegram

Дословно КГВА: "В Киеве с начала полномасштабного вторжения врага повреждены 154 жилых дома, 20 частных усадеб, 27 садиков и 44 школы".

Детали: Сообщается, что в столице работает группа экспертов, которые оценивают нанесенный россиянами ущерб инфраструктуре города, жилым домам и частным усадьбам.

В нее входят строители, представители институтов и экономисты.

Также отмечается, что эти эксперты предоставят городу предложения по плану работ и ориентировочной стоимости восстановления повреждений.