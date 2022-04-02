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Россияне повредили в Киеве 154 жилых дома и 71 учебное заведение

Ирина БалачукСуббота, 2 апреля 2022, 09:52
Россияне повредили в Киеве 154 жилых дома и 71 учебное заведение
Последствия российских обстрелов Киева 20 марта. Фото КГВА

Россия с начала своего нападения на Украину повредила в Киеве 154 жилых дома и 71 учебное заведение.

Источник: Киевская городская военная администрация в Telegram

Дословно КГВА: "В Киеве с начала полномасштабного вторжения врага повреждены 154 жилых дома, 20 частных усадеб, 27 садиков и 44 школы".

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Детали: Сообщается, что в столице работает группа экспертов, которые оценивают нанесенный россиянами ущерб инфраструктуре города, жилым домам и частным усадьбам.

В нее входят строители, представители институтов и экономисты.

Также отмечается, что эти эксперты предоставят городу предложения по плану работ и ориентировочной стоимости восстановления повреждений.

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Темы: Киеввойнанедвижимость
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