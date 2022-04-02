Российские олигархи прячут свое имущество от санкций – прокуратура США

Прокуратура США нашла доказательства, что российские олигархи пытаются избежать санкций, введенных после нападения РФ на Украину.

Источник: прокурор США Эндрю Адамс в интервью Reuters

Детали: Адамс заявил, что российские олигархи пытаются скрыть свои яхты, самолеты и другое имущество. Международное сообщество сотрудничает на высоком уровне для выявления таких фактов. Однако, по словам Адамса, иногда трудно отследить все имущество олигархов, "скрытое слоями фиктивных компаний" по всему миру.

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Прокурор сообщил, что олигархи прячут свое имущество в других странах.

Прямая речь Адамса: "Существуют усилия перемещать, например, движимое имущество в виде яхт, самолетов в юрисдикции, где, я думаю, что это было бы сложнее расследовать и труднее заморозить".

Больше деталей: Над этим с прошлого месяца работает команда с кодовым названием KleptoCapture, возглавляемая прокурором Адамсом. В команду входят прокуроры, следователи и аналитики федеральных агентств.

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Прокурор также отметил, что впереди судебные тяжбы с российскими олигархами. Россияне пытаются оспорить арест имущества.