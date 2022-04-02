Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Российские олигархи прячут свое имущество от санкций – прокуратура США

Роман ПетренкоСуббота, 2 апреля 2022, 09:55
GETTY IMAGES

Прокуратура США нашла доказательства, что российские олигархи пытаются избежать санкций, введенных после нападения РФ на Украину.

Источник: прокурор США Эндрю Адамс в интервью Reuters

Детали: Адамс заявил, что российские олигархи пытаются скрыть свои яхты, самолеты и другое имущество. Международное сообщество сотрудничает на высоком уровне для выявления таких фактов. Однако, по словам Адамса, иногда трудно отследить все имущество олигархов, "скрытое слоями фиктивных компаний" по всему миру.

Прокурор сообщил, что олигархи прячут свое имущество в других странах.

Прямая речь Адамса: "Существуют усилия перемещать, например, движимое имущество в виде яхт, самолетов в юрисдикции, где, я думаю, что это было бы сложнее расследовать и труднее заморозить".

Больше деталей: Над этим с прошлого месяца работает команда с кодовым названием KleptoCapture, возглавляемая прокурором Адамсом. В команду входят прокуроры, следователи и аналитики федеральных агентств.

Прокурор также отметил, что впереди судебные тяжбы с российскими олигархами. Россияне пытаются оспорить арест имущества.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcиясанкциивойнаолигархи
Главное сегодня

Белый дом: США хотят поставить РФ перед выбором между истощением резервов и дефолтом

Россия ищет новых дураков среди курсантов, чтобы отправить на убой - Зеленский

Во Львовской и Днепропетровской областях новые взрывы

Лавров прикрывается "переговорами", чтобы отвергнуть обвинения в зверствах РФ в Буче

видеоСМИ: "Кадыровцы", хваставшиеся захватом Мариуполя, "героические" видео снимали в одном сквере

фотоКиевщина: мужчина погиб от взрыва его заминированного автомобиля

Все новости...
Росcия
Если завтра мир
Хакеры слили 15 ГБ данных, похищенных у РПЦ – Anonymous
Зеленский отказался комментировать взрывы в Белгороде
Последние новости
05:40
Intel остановила деятельность в России
04:40
Блинкен: США предоставят Украине еще военной помощи на 100 млн долларов
03:50
фотоТела лежали на улицах Бучи во время оккупации россиянами — разведка Британии
03:00
видеоБуча: NYT опубликовал видео, как россияне убили велосипедиста
02:04
Гостомель: Пропавшими считаются более 400 человек
01:48
Польша настаивает на расширении энергетических санкций против РФ
01:35
Белый дом: США хотят поставить РФ перед выбором между истощением резервов и дефолтом
01:11
Молдова получит на поддержку украинских беженцев около €700 млн
00:56
США объявили санкции против крупнейшей российской платформы в даркнете Hydra
00:38
Глава ОВА сообщил о количестве погибших за сутки в Донецкой области
Все новости...