Российские олигархи прячут свое имущество от санкций – прокуратура США

Прокуратура США нашла доказательства, что российские олигархи пытаются избежать санкций, введенных после нападения РФ на Украину.

Источник: прокурор США Эндрю Адамс в интервью Reuters

Детали: Адамс заявил, что российские олигархи пытаются скрыть свои яхты, самолеты и другое имущество. Международное сообщество сотрудничает на высоком уровне для выявления таких фактов. Однако, по словам Адамса, иногда трудно отследить все имущество олигархов, "скрытое слоями фиктивных компаний" по всему миру.

Прокурор сообщил, что олигархи прячут свое имущество в других странах.

Прямая речь Адамса: "Существуют усилия перемещать, например, движимое имущество в виде яхт, самолетов в юрисдикции, где, я думаю, что это было бы сложнее расследовать и труднее заморозить".

Больше деталей: Над этим с прошлого месяца работает команда с кодовым названием KleptoCapture, возглавляемая прокурором Адамсом. В команду входят прокуроры, следователи и аналитики федеральных агентств.

Прокурор также отметил, что впереди судебные тяжбы с российскими олигархами. Россияне пытаются оспорить арест имущества.