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Украина впервые сбила российский вертолет британским ПЗРК Starstreak – СМИ

"Европейская правда"Суббота, 2 апреля 2022, 10:32

Украинские военные, вероятно, впервые сбили российский вертолет из современного портативного ракетного комплекса Британии Starstreak.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Times.

На видео видно, что высокоскоростной снаряд Starstreak, поражающий тремя кинетическими дротиками, разбивает Ми-28Н на две части над восточной Луганской областью, сообщает издание.

На кадрах видно, как вольфрамовые дротики отрезают хвост российскому вертолету.

Источник в Министерстве обороны Британии сообщил, что зенитная система используется в Украине почти неделю, и считает, что на видео из Луганской области изображена работа системы Starstreak.

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Напомним, 31 марта министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине будет отправлено больше летального вооружения для противостояния российской агрессии.

Темы: ВеликобританияоружиевойнаУкраина
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