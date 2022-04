Украина впервые сбила российский вертолет британским ПЗРК Starstreak – СМИ

Украинские военные, вероятно, впервые сбили российский вертолет из современного портативного ракетного комплекса Британии Starstreak.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Times.

На видео видно, что высокоскоростной снаряд Starstreak, поражающий тремя кинетическими дротиками, разбивает Ми-28Н на две части над восточной Луганской областью, сообщает издание.

На кадрах видно, как вольфрамовые дротики отрезают хвост российскому вертолету.

The Times is reporting that this shootdown of a Russian Mi-28 was by a British Starstreak SAM pic.twitter.com/zsQb1DkQ74