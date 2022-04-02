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Помогая Украине, Германия не должна делать необдуманные шаги - вице-канцлер Габек

"Европейская правда"Суббота, 2 апреля 2022, 11:45

Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек отверг призывы Украины оказать еще большую поддержку в борьбе с Россией по соображениям безопасности своей страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в интервью Rheinische Post.

"Во всем, что мы делаем, мы очень осторожны, чтобы не предпринимать каких-либо необдуманных шагов, которые могут сделать Германию мишенью для России", - сказал он.

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По словам Хабека, Украине это трудно понять.

"Но в политике нет морально безупречной позиции. Но всегда есть рассуждения о предотвращении большего зла. Все политические шаги являются производными от этого", - добавил он.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ответственность за прекращение войны в Украине лежит на президенте РФ Владимире Путине, и только он может остановить эту войну.

Напомним, после нападения России на Украину министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил украинскому послу в Берлине, что Украине осталось "всего несколько часов", поэтому выступил против поставок оружия Киеву и отключения РФ от SWIFT.

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Темы: ГерманияУкраина
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