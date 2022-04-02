Днепропетровщина: за сутки задержали 5 возможных информаторов врага

В Днепропетровской области за минувшие сутки правоохранители задержали пять возможных информаторов врага.

Источник: Национальная полиция в Telegram

Детали: В частности, в Никополе обнаружен бывший сотрудник российской полиции, проживавший на оккупированной территории АР Крым. В октябре прошлого года мужчина приехал в Украину и мог приступить к своей подрывной деятельности. Установлено, что задержанный призвал к уничтожению нашего государства.

В городах Днепр, Кривой Рог и в Павлоградском районе задержали еще четыре человека, активно поддерживавших "русский мир" и действия России. Один из мужчин призвал к участию в митингах и различных мероприятиях "для помощи РФ в спецоперации по освобождению Украины".

Дословно полиция: "Подозреваемые лица были переданы работникам Службы безопасности Украины для установления всех обстоятельств их деятельности".