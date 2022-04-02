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"Украинская ракета", которая упала под Белгородом, прилетела с территории РФ – CIT

Роман ПетренкоСуббота, 2 апреля 2022, 12:19
Украинская ракета, которая упала под Белгородом, прилетела с территории РФ – CIT

Журналисты-исследователи Conflict Intelligence Team определили, что ракета, которую якобы запустили с территории Украины и которая упала под Белгородом, на самом деле выпустили с северо-востока, тоесть, из РФ.

Источник: CIT

Дословно: "Нам удалось геолоцировать место съемки в момент попадания ракеты. Оказалось, что видеорегистратор снимает в юго-восточном направлении, а ракета прилетает слева, то есть с востока или северо-востока, а значит — с территории России.

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Размеры воронки заставляют предположить, что оставивший ее боеприпас был крылатой или баллистической ракетой. Нам неизвестно об использовании украинской стороной крылатых ракет в этом конфликте, а украинская баллистическая ракета прилетела бы со стороны украинских позиций, то есть с запада или юго-запада.

Кроме того, по словам белгородского губернатора Гладкова, еще одно похожее попадание имело место в то же время неподалеку от Ясных Зорь Белгородской области. Учитывая, что Ясные Зори находятся примерно по направлению полета ракеты от Никольского, вполне возможно, что это попадание относится к тому же инциденту.

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Мы не можем однозначно утверждать, стал ли причиной инцидента сбой, который вызвал сход ракеты с курса, или ошибка наведения. Учитывая то, что это событие почти не освещалось в российских федеральных СМИ, намеренная российская провокация с запуском ракеты по российской территории с целью обвинить Украину представляется нам маловероятной.

Так или иначе, в отличие от атаки на нефтебазу (и, возможно, некоторые другие объекты), мы готовы исключить причастность Украины к этому инциденту".

Предыстория:

  • 1 апреля российские прокремлевские СМИ сообщили, что в Белгородской области упал снаряд, "выпущенный со стороны Украины".
  • Утром 1 апреля российские СМИ сообщили о пожаре на нефтебазе в российском Белгороде, который недалеко от украинской границы.
  • Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утверждал, что пожар произошел в результате авиаудара из двух вертолетов украинских войск, зашедших на территорию России на низкой высоте.
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что взрыв на нефтебазе в Белгороде не способствует созданию комфортных условий для продолжения переговоров.

Темы: Росcиявойнапропагандапровокации
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