ГУР узнало имена россиян, которые из артиллерии обстреливают украинские города

Главное управление разведки обнародовало данные военных преступников – военнослужащих 291 артиллерийской бригады, участвующих в бомбежке украинских населенных пунктов.

Источник: ГУР

Детали: Все они служат в 291 артиллерийскй бригаде 58-й общевойсковой армии Южного военного округа.

Они дислоцируются в Республике Ингушетия, Сунженском р-не, н.п. Троицкая.

Среди данных – имена сотен военных, их звания, должности, даты рождения и личные номера.

Весь список можно увидеть на сайте ГУР.