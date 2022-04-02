ГУР узнало имена россиян, которые из артиллерии обстреливают украинские города
Суббота, 2 апреля 2022, 13:19
Главное управление разведки обнародовало данные военных преступников – военнослужащих 291 артиллерийской бригады, участвующих в бомбежке украинских населенных пунктов.
Источник: ГУР
Детали: Все они служат в 291 артиллерийскй бригаде 58-й общевойсковой армии Южного военного округа.
Они дислоцируются в Республике Ингушетия, Сунженском р-не, н.п. Троицкая.
Среди данных – имена сотен военных, их звания, должности, даты рождения и личные номера.
Весь список можно увидеть на сайте ГУР.
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