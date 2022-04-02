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В Сумскую область зашло много вражеских войск из России – глава облВА

Ирина БалачукСуббота, 2 апреля 2022, 13:32
Уничтоженная вражеская техника в Сумской области. Фото из Telegram Живицкого

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что в область зашло большое количество вражеских войск из территории России.

Источник: Живицкий в Telegram

Прямая речь Живицкого: "Конотопский район: большое количество вражеских войск зашло с территории России.

Сформирован условный "коридор", через который происходит постоянное движение военной техники из Киевской и Черниговской областей в обратном направлении на Россию".

Детали: По словам Живицкого, россияне "очень боятся местных жителей и наших военных", поэтому открывают хаотичный огонь по людям, которые появляются возле этой техники или вдоль движения колонн.

В Бурине 1 апреля оккупанты обстреляли дома мирных жителей (один мужчина получил огнестрельное сквозное ранение, он госпитализирован), а также гражданскую машину с людьми – двух человек с огнестрельными ранениями госпитализировали.

По словам главы облВА, 31 марта в больницу района доставили местного жителя, попавшего под вражеский обстрел в поселке Дубовязовка, 1 апреля мужчина умер.

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В Шосткинском районе вечером 31 марта между Белопольем и Путивлем российские военные задержали гражданскую машину с людьми, у них забрали телефоны и обещали дать им место для ночлега. Но после этого связь с задержанными исчезла. По состоянию на 1 апреля их местонахождение неизвестно, телефоны выключены.

В Сумском районе оккупанты вели хаотичный огонь по с. Басовка, повреждены нежилые помещения.

Также 1 марта стало известно, что в российский плен попал военный Вооруженных сил Украины. По словам Живицкого, долгое время парень не выходил на связь с родными, а 1 марта его матери поступило видео в вайбере, что сына захватили в плен.

Глава области призвал жителей прислушаться к сообщениям властей. Он напомнил, что два дня назад объявили об опасности передвижения для гражданского населения в Конотопском районе и на севере Роменского района.

Темы: Сумская областьвойна
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