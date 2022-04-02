В ночь вторжения РФ враг хотел уничтожить всю киберзащиту Украины – СБУ

Служба безопасности Украины предотвратила взлом ІТ-систем объектов критической инфраструктуры, операторов связи и СМИ.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко

Прямая речь: "С начала полномасштабной агрессии РФ оперативно обнаружено и нейтрализовано более 120 мощных кибератак на ресурсы органов государственной власти и военного управления Украины.

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Наибольшее их количество пришлось на ночь вторжения – именно тогда враг хотел уничтожить всю киберзащиту Украины. Впрочем, эффективная работа СБУ и других органов кибербезопасности не позволила агрессору использовать киберпространство для получения военных преимуществ".

Детали: По словам Дехтяренко, сотрудники СБУ обезвредили все попытки оккупантов парализовать стратегически важные украинские электронные ресурсы или использовать их для распространения пропагандистских материалов.

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Удалось предотвратить взлом IТ-систем объектов критической инфраструктуры, операторов связи и средств массовой информации нашего государства.

Сообщается, что созданы платформы для круглосуточного обмена информацией между всеми институтами, которые могут стать объектами враждебных посягательств.

Кроме того СБУ начала ряд расследований, чтобы установить и привлечь к ответственности устроителей и всех участников подрывной деятельности и агрессии против Украины.

По предварительным данным, организацией вражеских кибердиверсий занимались спецслужбы РФ, в том числе представители ФСБ и российской военной разведки.

Прямая речь: "Прямое исполнение осуществляли специализированные хакерские группировки рашистов. В частности, это APT28, АРТ29, Sandworm, BerserkBear, Gamaredon, Vermin и т.д.

В настоящее время работа СБУ в усиленном круглосуточном режиме продолжается. А наши следователи устанавливают всю цепочку злоумышленников, чтобы привлечь их к ответственности".