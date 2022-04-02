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В Киеве создали отдельную роту для защиты объектов критической инфраструктуры

Ирина БалачукСуббота, 2 апреля 2022, 14:45
В Киеве создали отдельную роту для защиты объектов критической инфраструктуры
Скриншот из видео из Telegram Кличко

В столице сформировали отдельную охранную роту для защиты объектов критической инфраструктуры – 2 апреля бойцы приняли присягу на верность народу Украины.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Telegram

Прямая речь Кличко: "Враг продолжает обстреливать украинские города. Неоднократно предпринимались попытки повредить и объекты инфраструктуры жизнеобеспечения столицы. Чтобы взять их под надежную защиту, в Киеве сформировали отдельную охранную роту батальона воинской части".

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Детали: По словам Кличко, речь идет о защите и охране ключевых объектов критической инфраструктуры, обеспечивающих поставки света, воды, газа, тепловой энергии и т.д.

В охранной роте служат, в частности, 7 депутатов Киевсовета.

Кличко добавил, что все бойцы уже прошли обучение и "имеют необходимый практический опыт и навыки защиты таких объектов в условиях военного положения".

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Он также отметил, что городские власти тесно сотрудничают с руководством сухопутных войск Вооруженных сил Украины для защиты столицы.

Темы: Киеввойна
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