Баку выступает за прекращение военных действий в Украине и переговоры

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил о необходимости прекращения боевых действий в Украине и разрешении ситуации политико-дипломатическим путем.

Источник: Байрамов в субботу на брифинге по итогам переговоров в Баку с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо, цитирует "Интерфакс-Азербайджан"

Детали: Байрамов заявил, что главы МИД обсудили вопросы региональной безопасности, в частности, ситуацию вокруг Украины.

По его словам, в ходе переговоров с Ди Майо также обсуждался вопрос предоставления гуманитарной помощи Украине.

Прямая речь: "В частности, обсудили ситуацию в Украине о том, что военные действия должны быть прекращены, и надо решать вопросы политико-дипломатическим путем".

Напомним: 25 марта Азербайджан начал наступление в Карабахе и, как утверждает Армения, нарушил контактную линию. Стабильность в этом регионе должны обеспечивать "миротворцы", российские военнослужащие, но они не стали предотвращать эскалацию. Армения хочет расследовать действия российских "миротворцев" и попросила Россию увеличить количество военных в регионе.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что открытие дополнительных фронтов в сфере интересов РФ на территориях других стран очень помогло бы Украине бороться с российским нападением. Одним из таких конфликтов он назвал Карабах.

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