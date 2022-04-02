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На месяц войны Украина тратит 10 миллиардов долларов – совещание у Зеленского

Катерина ТищенкоСуббота, 2 апреля 2022, 16:29
На месяц войны Украина тратит 10 миллиардов долларов – совещание у Зеленского
совещание 2 апреля, фото ОП

На месяц военных действий Украина тратит примерно 10 млрд долларов США.

Источник: данные по итогам совещания президента Владимира Зеленского с экономическими блоками Офиса президента и Кабинета министров, сообщает сайт главы государства

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Дословно: "По подсчетам Министерства финансов, на месяц военных действий Украинское государство тратит около 10 млрд долларов США".

Детали: Участники совещания обсудили состояние украинской экономики на втором месяце сопротивления нашего государства военному вторжению России, а также рассмотрели прогнозы его развития в ближайшей перспективе.

Среди прочего, обсудили источники финансирования расходов, в частности, собственные налоговые поступления и помощь международных партнеров Украины. В этом же контексте коснулись перспективы перехода на упрощенную систему налогообложения, запланированного на апрель.

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Участники встречи также обсудили проведение посевной кампании, в том числе обеспечение аграриев горючим. Были рассмотрены пути диверсификации импорта горючего и защиты энергетической инфраструктуры Украины от бомбардировок российской армией.

Темы: войнаденьгиЗеленский
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