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Премьер Финляндии: решение о вступлении в НАТО нужно принять этой весной

"Европейская правда"Суббота, 2 апреля 2022, 17:09

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что любое решение о членстве страны в НАТО должно быть принято быстро и лучше - этой весной.

Об этом она сказала в своем выступлении в субботу перед руководством своей Социал-демократической партии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Марин сказала, что пора Финляндии серьезно пересмотреть свою позицию по военной лояльности.

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По ее словам, военная агрессия России в Украине заставила страну пересмотреть свою политику безопасности и признать, что "Россия не является соседом, которым мы ее считали".

Любое решение о вступлении страны в НАТО должно быть принято "тщательно, но быстро", по сути этой весной, заявила премьер-министр.

Она сказала, что Финляндия столкнется с последствиями, и если решит стремиться к вступлению в Альянс, и тогда, если решит остаться в стороне.

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Премьер-министр заявила, что раскроет свою личную позицию по НАТО, когда в ближайшие недели развернутся дискуссии о членстве.

Делегаты Социал-демократической партии собрались в Хельсинки в субботу, чтобы сформулировать позицию партии относительно того, следует ли Финляндии стремиться к членству в НАТО.

На фоне войны в Украине поддержка членства Финляндии резко возросла, а целевая группа во главе с министром иностранных дел изучает пути укрепления национальной безопасности, включая возможное членство в НАТО.

28 марта президент Финляндии Саули Нииностио обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом "принципы и процедуры" принятия в Альянс новых членов.

29 марта со Столтенбергом пообщалась премьер-министр Санна Марин, обсудив, как решение НАТО повлияет на укрепление общей обороны.

Темы: ФинляндияНАТО
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