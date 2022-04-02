Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Британии заблокировали третий самолет, связанный с российскими олигархами

"Европейская правда"Суббота, 2 апреля 2022, 17:36

В Британии не разрешили вылетать еще одному самолету, предположительно связанному с российскими олигархами.

Как сообщает The Guardian, об этом заявил министр транспорта Грент Шаппс, пишет "Европейская правда".

"Мы не будем бездейственно наблюдать, как те, кто благодаря покровительству Путина зарабатывал миллиарды, беспроблемно живут своей жизнью, в то время как где-то убивают невинных людей", - прокомментировал он.

Реклама:

По его словам, самолет будет оставаться в аэропорту пребывания, пока британские чиновники убедятся, распространяются или нет на него санкционные ограничения, наложенные на все связанные с РФ самолеты.

В ведомстве отказались от комментариев о том, кому из олигархов может принадлежать самолет до завершения расследования.

В министерстве транспорта ранее сообщили об аресте двух самолетов, связанных с нефтяным олигархом Евгением Швидлером, партнером Абрамовича.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, 29 марта на пристани в Лондоне задержали элитную яхту стоимостью 38 млн фунтов стерлингов. Её формальный владелец не в санкционном списке, но реальный, фамилию которого пока не называют, спрятанный за серией компаний-прокладок.

Ранее The Guardian сообщали, что ряду самолетов подсанционных россиян по крайней мере первую неделю после начала полномасштабной войны удавалось пользоваться аэропортами ЕС и Британии, несмотря на санкции.

Темы: ВеликобританияРосcияолигархисанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Великобритания
В боях в Украине погиб 22-летний доброволец из Британии
Новый глава Минобороны Британии пообещал поддерживать Украину
Британская компания будет производить в Украине гаубицы натовского стандарта
Последние новости
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
14:37
Как в конце марта: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
14:33
Записи разговоров Портнова после аннексии Крыма попали в СМИ
14:28
Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем
Все новости...
Реклама: