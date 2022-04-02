Россияне блокируют города в Сумской области и проводят рейды – сводка Генштаба

Россияне в Сумской области блокируют города Бурынь и Путивль, а также проводят рейды в поселке Юрьево.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "На Слобожанщине оккупантами заблокирован выезд из города Бурынь, в населенном пункте фиксируется большое скопление военной техники.

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Продолжается блокада Путивля, город окружен блокпостами врага. В поселке Юрьево Сумской области оккупанты проводят рейды с целью переписи населения и поиска оружия".

Детали: На Донецком направлении продолжаются попытки противника овладеть Мариуполем, блокировать Рубежное, Северодонецк, Попасную, Троицкое, Авдеевку, Марьинку и Красногоровку. Оккупанты не имеют успеха, несут потери, отметили в Генштабе.

На Северском направлении идет перемещение подразделений оккупационных войск от государственной границы Украины вглубь территории республики Беларусь. Значительная часть военной техники повреждена и буксируется.

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Отмечается, что среди военнослужащих вооруженных сил РФ распространяются панические настроения из-за радиационного излучения личного состава подразделений, базировавшихся в Чернобыльской зоне. Населению белорусского поселка городского типа Брагин рекомендовано избегать контактов с российскими оккупантами, отошедшими из загрязненной зоны.

Продолжается так называемая "эвакуация" гражданского автотранспорта, угнанного россиянами в Гостомеле, Ирпене, Буче и Иванкове. Кроме того, мародеры российских оккупационных войск перед переброской на другие направления пытаются отправить родственникам награбленное имущество с территории Белоруссии службой экспресс доставки СДЭК.

На Южнобужском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Среди местного населения непризнанного Приднестровья распространяются слухи о силовом принуждении личного состава вооруженных сил так называемой "ПМР" к участию в войне против Украины.

На Приморском направлении оккупационными войсками продолжаются фильтрационные мероприятия во временно захваченных населенных пунктах.