Польша все еще имеет резервы принять больше беженцев из Украины

Уполномоченный правительства Польши по делам беженцев Павел Шефернакер заявил, что у Польши все еще есть резервы, чтобы принять больше беженцев из Украины.

Источник: "Польское радио".

Прямая речь: "Мы готовы к тому, чтобы в случае очень большой волны адаптировать такие места, как большие спортивные и торговые залы, к размещению беженцев. Мы к этому готовимся в тех местах, центрах, где можно это сделать, где есть большой резерв".

Реклама:

Детали: В то же время уполномоченный по делам беженцев призвал другие европейские страны готовить предложения помощи убегающим от войны украинцам.

Прямая речь Шефернакера: "В рамках внутренней миграции в Украине находится 6 миллионов человек. Поэтому не только Польша должна быть готова принять этих людей, но и вся Европа. Поэтому мы рады, что Великобритания подготовила конкретный пакет предложений и хотим попросить другие страны подать такие предложения".

Детали: Шефернакер также сообщил, что на следующей неделе планируется внесение изменений в специальный закон о помощи гражданам Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Как сообщалось, заместитель министра внутренних дел Шефернакер был назначен уполномоченным по делам военных беженцев из Украины накануне.

Его задачами является координация между отдельными министерствами, сотрудничество с органами местного самоуправления и неправительственными организациями.

С начала войны из Украины в Польшу выехали более 2,4 млн украинцев.