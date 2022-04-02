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Более 4 тысяч человек эвакуировались в субботу через гумкоридоры

Суббота, 2 апреля 2022, 19:55

В субботу благодаря гуманитарным коридорам эвакуировались 4 217 человек.

Источник: вице-премьер – министр реинтеграции Ирина Верещук.

Детали: В частности, по гуманитарным коридорам из Бердянска и Мелитополя в субботу на собственном транспорте в Запорожье доехали 1263 человека. Из них 765 человек из Мариуполя и 498 жителей Запорожской области: Бердянск, Мелитополь, Пологи, Орехов и Васильевка.

Также уже прошли последний блокпост оккупационных войск в Васильевке 10 автобусов из города Бердянск с мариупольцами. Это более 304 человек. В то же время продолжается движение колонн людей на частном транспорте.

В Луганской области 2 апреля удалось эвакуировать 2650 человек из городов Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Кременная, Попасная и пгт Нижнее.

Кроме того, из города Запорожья в Бердянск доехали еще 17 автобусов, которые в воскресенье утром продолжат эвакуацию мариупольцев из Бердянска и часть из них будет пытаться доехать поближе к Мариуполю.

Темы: переселенцыэвакуация
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