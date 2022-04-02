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"Азов" надеется на деблокаду Мариуполя и зовет спасателей разбирать завалы

Суббота, 2 апреля 2022, 20:13

Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь рассказал о еще одной "партии" уничтоженной техники РФ и призвал деблокировать Мариуполь и спасать людей из-под завалов.

Источник: видеообращение Паламара.

Прямая речь: "Ежеминутно защитники Мариуполя находятся на грани жизни и смерти. В полной блокаде продолжают героическую борьбу за Украину и своих граждан, воюя за каждый метр родной земли.

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Я хочу пожелать украинцам быть такими же настоящими, такими же бесшабашными, такими же храбрыми, как наши ребята. Только за вчера было уничтожено 2 БМП. А сегодня – один танк и вражеская пехота.

Мы надеемся на деблокаду. Знаем, что политики и военные делают все возможное для этого. Верим, что у Украины есть решение выхода из этой ситуации.

В истории нашей страны есть факты побед, факты победы и героического чина наших военных. (…) Поэтому нужно побеждать, потому что мы на это способны. Я призываю всех украинцев к борьбе за нашу территорию, наших детей, наше будущее. Я призываю сделать все возможное, чтобы в Мариуполь приехали спасатели со спецтехникой, чтобы разбирать завалы...".

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: 31 марта командование полка Национальной гвардии "Азов" призвало военно-политическое руководство Украины провести операцию по деблокаде Мариуполя.

Руководитель Донецкой ОГА/ОВА Павел Кириленко заявил, что военное руководство государства принимает все меры, чтобы помочь бойцам в Мариуполе, но деблокировать этот город очень сложно.

Ранее заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар рассказал, почему украинские защитники не покинули Мариуполь, когда ситуация там стала слишком сложной, несмотря на то, что Владимир Зеленский им это позволил.

Темы: АзовМариупольвойна
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