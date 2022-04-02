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Киевская область: в освобожденном от оккупантов Немишаево подняли украинский флаг

Денис КарловскийСуббота, 2 апреля 2022, 20:33
месторасположение ненмишаево относительно киева. карта: google maps

В Немишаево в Киевской области после освобождения от российских оккупантов подняли украинский флаг возле поселкового совета.

Источник: Национальная гвардия

Детали: Подразделения Нацгвардии продолжают помогать освобождать населенные пункты Вышгородского, Бучанского и Броварского районов Киевской области от российских захватчиков.

 
фото: нгу
 
фото: нгу

Предыстория:

  • Украинские спецназовцы начали операцию по зачистке территории Бучи.
  • 1 апреля ВСУ освободили от российских оккупантов городок Бородянку вблизи Немишаева.
  • На освобожденных территориях Киевской области военная администрация ввела комендантский час до 6 утра 5 апреля.
  • 1 апреля подразделения Нацгвардии зачистили колонны российских оккупантов в Киевской области, уничтожив дорогостоящую военную технику.

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Темы: Киевская областьРосcиявойнаНацгвардия
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