Киевская область: в освобожденном от оккупантов Немишаево подняли украинский флаг
Суббота, 2 апреля 2022, 20:33
В Немишаево в Киевской области после освобождения от российских оккупантов подняли украинский флаг возле поселкового совета.
Источник: Национальная гвардия
Детали: Подразделения Нацгвардии продолжают помогать освобождать населенные пункты Вышгородского, Бучанского и Броварского районов Киевской области от российских захватчиков.
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Предыстория:
- Украинские спецназовцы начали операцию по зачистке территории Бучи.
- 1 апреля ВСУ освободили от российских оккупантов городок Бородянку вблизи Немишаева.
- На освобожденных территориях Киевской области военная администрация ввела комендантский час до 6 утра 5 апреля.
- 1 апреля подразделения Нацгвардии зачистили колонны российских оккупантов в Киевской области, уничтожив дорогостоящую военную технику.