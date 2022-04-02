Северодонецк и Лисичанск будут с газом - Луганская ОГА

Газовики нашли способ подать газ людям в Северодонецке и Лисичанске, ранее российская армия разрушила там газопровод.

Источник: глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в Telegram

Детали: По словам главы ОГА, отремонтировать два поврежденных магистральных газопровода диаметром 500 мм в настоящее время нереально. Остается дождаться более благоприятной ситуации в плане безопасности.

Прямая речь: "Однако наши газовики нашли вариант возвращения подачи газа в дома северодончан и лисичан. Сначала в газовую сеть других областей внедрили Лисичанск, а уже через этот город и еще одно промышленное предприятие в новую схему был включен Северодонецк.

Даже в условиях войны, работая неделями практически без отдыха, наши инженеры реализуют важные рационализаторские решения – важные для десятков тысяч местных жителей".