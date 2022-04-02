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"Украине нужна помощь, немедленно": президент Европарламента после визита в Киев

"Европейская правда"Суббота, 2 апреля 2022, 21:15

Президент Европарламента Роберта Метсола заявила, что Украина срочно нуждается в помощи партнеров, а то, что уже сделано - немало, но недостаточно.

Об этом она заявила в видеообращении после возвращения из Киева, пишет "Европейская правда".

Роберта Метсола отметила, что на фактически всех встречах в Украине её просили об одной - большей помощи.

"Украине срочно нужна помощь. Мы уже оказали немало логистической, гуманитарной, военной и финансовой поддержки, но этого недостаточно. В Верховной Раде и на встрече с президентом Зеленским я пообещала, что донесу этот призыв сюда (в Европарламент) и до наших коллег в разных странах и разных институциях", - заявила президент Европарламента.

Напомним, Роберта Метсола приезжала в Киев 1 апреля, это стало первым визитом в Украину топ-чиновника органов Евросоюза с начала полномасштабной войны.

На брифинге после выступления в Верховной Раде она заявила, что Украина может рассчитывать на поддержку Европарламента на пути получения статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

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1 марта Европейский парламент подавляющим большинством голосов утвердил резолюцию, рекомендующую государствам-членам ЕС работать над предоставлением Украине статуса кандидата на вступление. Резолюцию приняли 637 голосами "за".

Темы: УкраинаЕвропарламент
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