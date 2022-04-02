Успешной "операцией" Путина в Украине стало лишь массовое бегство оккупантов из Киевщины - МО
Суббота, 2 апреля 2022, 22:00
Российские оккупационные войска сбежали из Киевской области, по дороге они теряли намародеренное – включая ложки и вилки. Такое массовое и организованное отступление стало единственной военной операцией Владимира Путина в Украине, которая оказалась успешной.
Источник: Министерство обороны Украины в Twitter
Детали: Украинские защитники освободили от оккупантов всю Киевскую область.
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Дословно минстерство: "Отступление войск РФ с Киевщины – единственная "успешно завершенная" россиянами военная операция с начала полномасштабной войны.
Мародеры покидают Украину не только с кровью на руках, но и с ворованными столовыми приборами в карманах".
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- На освобожденных территориях Киевской области военная администрация ввела комендантский час до 6 утра 5 апреля.
- Украинские спецназовцы начали операцию по зачистке территории Бучи.
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