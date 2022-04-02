Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Нацгвардейцы показали завоеванные трофеи: САУ и плавучий бронетранспортер

Алена МазуренкоСуббота, 2 апреля 2022, 22:48

В боях на Киевском направлении украинские защитники завоевали трофейную российскую технику, в частности, плавучий бронетранспортер и самоходную артиллерийскую установку.

Источник: НГУ

Дословно: "На киевском направлении во время боев, одно из подразделений Национальной гвардии Украины завоевало трофейную российскую технику САУ 2С-3 и МТ-ЛБ".

Реклама:

Детали: Технику украинские защитники уже отбуксировали в тыл.

Сообщается, что после незначительного ремонта эта техника усилит воюющее подразделение на этом направлении.

Темы: НацгвардияРосcияУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Все новости...
Нацгвардия
ДТП со смертью нацгвардейца: дело экс-судьи Тандыра отправили в суд
Расстрел нацгвардейцев в Днепре: суд с октября 2022 года слушает свидетелей
Из плена уже вернули 70 нацгвардейцев, которые охраняли ЧАЭС, еще 107 – в руках россиян
Последние новости
15:19
видеоСразу 16 мужчин задержаны вблизи границы со Словакией
15:14
В МИД Украины ответили премьеру Саксонии относительно уступок России: Путин хорошо знает ваш регион
15:13
Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн
14:59
Пять энергоблоков ТЭС остановили на ремонт – "Укрэнерго"
14:57
Известному японскому волонтеру Фуминори запрещали собирать деньги возле ТЦ в Харькове: мэр отреагировал
14:56
Более 500 российских танков уничтожили СБУ за год
14:45
Минцифры запустило закрытое тестирование программы электронной регистрации бизнеса иностранцами
14:37
Как в конце марта: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд
14:33
Записи разговоров Портнова после аннексии Крыма попали в СМИ
14:28
Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем
Все новости...
Реклама: