Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Нацгвардейцы показали завоеванные трофеи: САУ и плавучий бронетранспортер

Мазуренко Алена Суббота, 2 апреля 2022, 22:48

В боях на Киевском направлении украинские защитники завоевали трофейную российскую технику, в частности, плавучий бронетранспортер и самоходную артиллерийскую установку.

Источник: НГУ

Дословно: "На киевском направлении во время боев, одно из подразделений Национальной гвардии Украины завоевало трофейную российскую технику САУ 2С-3 и МТ-ЛБ".

Детали: Технику украинские защитники уже отбуксировали в тыл.

Сообщается, что после незначительного ремонта эта техника усилит воюющее подразделение на этом направлении.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: НацгвардияРосcияУкраинавойна
Главное сегодня

В Италии пытались поджечь виллу пропагандиста Соловьева на озере Комо

Херсонщина: мэр Скадовска уехал из-за угроз российских оккупантов

Луганщина: Враг стягивает силы, через 3-4 дня будет наступать – Гайдай

Жириновский таки умер

фото, видеоРоссияне уничтожили завод на Днепропетровщине

фото, видеоСБУ получила секретные карты и списки российских оккупантов, умерших в Донецкой области

Все новости...
Нацгвардия
Киевская область: в освобожденном от оккупантов Немишаево подняли украинский флаг
Нацгвардия зачистила врага на киевском направлении
Россияне, покинувшие ЧАЭС, забрали с собой украинских Нацгвардейцев
Последние новости
14:55
В Кремле прокомментировали выплату рублями по долгам: искусственная дефолтная ситуация
14:48
В Италии пытались поджечь виллу пропагандиста Соловьева на озере Комо
14:39
Россия рассматривает голод как оружие – Зеленский
14:37
ЕС добавит в санкционный список Грефа, Дерипаску и дочек Путина – медиа
14:24
Сербия будет идти в ЕС, но сохранять дружбу с Россией – президент
14:21
Херсонщина: мэр Скадовска уехал из-за угроз российских оккупантов
14:18
Показатель неработающих кредитов существенно улучшился из-за вывода из рынка банков РФ – НБУ
14:09
"Если можете – эвакуируйтесь": власти обратились к жителям трех областей
14:00
"Буча... Как это пережить и что с этим делать?" – Чаплыгина
13:52
Зеленский: "Дефицит принципиальности" отдельных лидеров не дает усилить санкции
Все новости...