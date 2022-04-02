Нацгвардейцы показали завоеванные трофеи: САУ и плавучий бронетранспортер

В боях на Киевском направлении украинские защитники завоевали трофейную российскую технику, в частности, плавучий бронетранспортер и самоходную артиллерийскую установку.

Источник: НГУ

Дословно: "На киевском направлении во время боев, одно из подразделений Национальной гвардии Украины завоевало трофейную российскую технику САУ 2С-3 и МТ-ЛБ".

Детали: Технику украинские защитники уже отбуксировали в тыл.

Сообщается, что после незначительного ремонта эта техника усилит воюющее подразделение на этом направлении.

Нацгвардійці в боях здобули трофейну російську техніку🏆💪🏼



Яку саме трофейну техніку здобули гвардійці читайте тут: https://t.co/8JxVyvRTvq pic.twitter.com/Yk9dmMHgik — НГУ (@ng_ukraine) April 2, 2022