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На Львовщине запустили для ПВО бот "Что-то летит"

Суббота, 2 апреля 2022, 22:52

На Львовщине создали чат-бота, с помощью которого бдительные люди могут помочь бойцам противовоздушной обороны.

Источник: глава Львовской ОГА (ОВА) Максим Козицкий в Telegram

Детали: Чтобы авторизоваться, нужно найти в телеграмме чат-бота @rusrocketfly_bot.

Дословно: "Чтобы стать Часовым Неба, нужно авторизироваться по номеру телефона. Авторизация одноразовая. Важно: чат-бот реагирует только на номера украинских мобильных операторов.

Как работает чат-бот "Что-то летит":

Только когда увидите подозрительный, по вашему мнению, летающий объект, расскажите об этом:

- сначала выбираете в меню чат-бота объект, который вы заметили: ракету, самолет или беспилотник;

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- далее бот предлагает вам поделиться своей геолокацией, вы соглашаетесь, бот попросит подтвердить ваше намерение, подтверждаете;

- специально обученные люди с огромной радостью примут в работу полученную информацию и с улыбкой будут благодарить вас за крепкий тыл.

Детали: Разработали этот чат-бот специалисты Львовской ОВ совместно с IT-специалистами, имен которых, по соображениям безопасности, не называют.

Прямая речь: "Нам всем очень важно, чтобы чат-ботом "Что-то летит" начали пользоваться наиболее внимательных людей во всех регионах. На каждое сообщение, которое вы пришлете, будут реагировать те, кто сегодня с рвением прикрывает небо над нами. Поэтому прошу работать с ботом только тогда, когда действительно заметили что-то подозрительное в небе.

Наши бойцы являются крепким щитом. Мы обязаны быть крепким и внимательным тылом для них".

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