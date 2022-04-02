Сумская область: архитекторы и урбанисты готовят концепцию восстановления Тростянца

Архитекторы и урбанисты из Киева готовят концепцию восстановления освобожденного Тростянца и других пострадавших населенных пунктов Сумской области.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в видеообращении

Прямая речь: "Мы совместно со строителями, приехавшими из Киева урбанистами, в ближайшее время сможем презентовать восстановление города Тростянец, и дальше продолжим работу по всей области".

Детали: Живицкий сообщил, что группа архитекторов и урбанистов прибыла в Сумскую область в пятницу.

По его словам, в Тростянце уже начала появляться электроэнергия. Также власти начинают процесс восстановления тростянецкой больницы.

Живицкий также рассказал, что власти пообщались с жителем полностью сожженного 5-этажного двухподъездного дома напротив железнодорожного вокзала в Тростянце.

"То, что он рассказал, просто шокировало нас. Они прицельно били по жилому дому, расстреливали зажигательными патронами из пулеметов, просто цель была сжечь дом", - сказал глава ОВА.

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Он также рассказал, что на сегодняшний день горячей точкой остается центральная и восточная часть области.

"За последние дни вошло (в область – ред.) очень большое количество военной техники, вошли военные из РФ, они выстроились в колонны, вдоль которых отходит техника из Киевской и Черниговской области. Они тянут разбитую, разбомбленную и неработающую российскую бронетехнику. Они боятся того, что их наши военные по дороге будут добивать. Поэтому прикрывают новыми подразделениями, зашедшими на территорию области", - сказал Живицкий.

Он добавил, что российские военные похищают людей и хаотично обстреливают "все, что есть вокруг - жилые дома, улицы, магазины".

Что предшествовало: 26 марта украинские защитники освободили город Тростянец Сумской области. Также ВСУ удалось выгнать с места "элиту" российских сухопутных войск – Кантемировскую танковую дивизию.