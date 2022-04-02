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Зеленский: Никто не подарит нам мир. Должны завоевать

Алена МазуренкоСуббота, 2 апреля 2022, 23:53
Зеленский: Никто не подарит нам мир. Должны завоевать

Президент Владимир Зеленский рассказал, что украинцам никто не подарит мир, мы должны его завоевать в борьбе, президент добавил, что бесполезно надеяться, что враг просто уйдет.

Источник: видеообращение президента

Прямая речь: "Прошел еще один день нашей обороны. Еще один день из многих, которые постепенно, тяжело, но неуклонно приближают нас к миру. К миру, который никто нам не подарит. Должны осознавать это очень четко с вами. Потому что нет в мире таких субъектов, способных останавливать войны и дарить мир.

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Глобальная архитектура безопасности оказалась несостоятельной. Мир для нас не будет и следствием каких-либо решений врага где-нибудь в Москве. Не надо питать пустые надежды, что они просто уйдут с нашей земли.

Мы можем только завоевать мир. Можем получить его в тяжелых боях и параллельно – на переговорах, и параллельно – в ежедневном энергичном труде".

Детали: По словам президента, когда народ защищается в войне на уничтожение, когда стоит вопрос о жизни или смерти миллионов, нет неважных вещей: "И каждый может внести свою лепту в победу всех. Кто-то – с оружием в руках. Кто-то – на работе. А кто-то – теплым словом и помощью в нужный момент".

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Темы: Зеленскийвойна
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