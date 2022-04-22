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Не давайте оккупантам свои данные, их собирают для фальсификации "референдумов" – Зеленский

Алена МазуренкоПятница, 22 апреля 2022, 00:02
Не давайте оккупантам свои данные, их собирают для фальсификации референдумов – Зеленский
ФОТО: ОП

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев, оказавшихся в российской оккупации, не предоставлять захватчикам свои персональные данные, потому что они их собирают для фальсификации "референдумов".

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Призываю жителей южных районов Украины – в Херсонской и Запорожской областях – очень внимательно относиться к тому, какую информацию о себе вы даете захватчикам.

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И если они просят вас заполнить какие-то анкеты, оставить где-то ваши паспортные данные, то знайте – это не для того, чтобы вам помочь. Не для того чтобы просто "переписать" людей, живущих на определенной территории, как они говорят. И не для того, чтобы дать вам какую-нибудь гуманитарную помощь.

Это для того, чтобы реально сфальсифицировать на вашей земле так называемый "референдум", если поступит команда из Москвы реально устроить такое представление.

Хочу сразу сказать – никакие "ХНР" не пройдут. Если кому-то хочется еще новой аннексии, это может привести разве что к новым мощным санкционным ударам по России. Вы оставите свою страну настолько бедной, насколько бедной Россия не была со времен Гражданской войны после 1917 года. Так что лучше сейчас – ищите мир".

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Темы: ЗеленскийРосcияоккупация
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