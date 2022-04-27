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Полтава: в городе прогремели взрывы, "прилетов" не зафиксировали

Светлана КизиловаСреда, 27 апреля 2022, 00:59

Вечером во вторник, 26 апреля, жители Полтавы слышали звуки, похожие на взрывы.

Источник: городской голова Полтавы Александр Мамай в Telegram, глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин

Прямая речь Мамая: "Вы слышали взрывы.

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Уточняем всю информацию.

Большая просьба не публиковать фото и видеоматериалы".

Прямая речь Лунина: "Больше часа назад в некоторых районах Полтавы и пригородах многие слышали звуки, похожие на взрывы.

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По состоянию на данный момент у нас нет информации о "прилетах", разрушениях инфраструктуры, пострадавших, или сбитых ракетах.

Будут подробности – буду информировать".

Напомним:

В одном из сел под Полтавой ракетным ударом российских военных 16 апреля был нанесен ущерб хозяйственной инфраструктуре, тогда один человек погиб, еще один был ранен.

Темы: Полтававойнавзрыв
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