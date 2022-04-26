Полтава: в городе прогремели взрывы, мэр просит не публиковать фото и видео
Вторник, 26 апреля 2022, 23:11
Вечером во вторник, 26 апреля, в Полтаве раздались взрывы.
Источник: городской голова Полтавы Александр Мамай в Telegram
Прямая речь: "Только что вы слышали взрывы.
Уточняем всю информацию.
Большая просьба не публиковать фото и видеоматериалы".
Напомним:
В одном из сел под Полтавой ракетным ударом российских военных 16 апреля был нанесен ущерб хозяйственной инфраструктуре, тогда один человек погиб, еще один был ранен.
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