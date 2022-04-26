Вечером во вторник, 26 апреля, в Полтаве раздались взрывы.

Источник: городской голова Полтавы Александр Мамай в Telegram

Прямая речь: "Только что вы слышали взрывы.

Уточняем всю информацию.

Большая просьба не публиковать фото и видеоматериалы".

Напомним:

В одном из сел под Полтавой ракетным ударом российских военных 16 апреля был нанесен ущерб хозяйственной инфраструктуре, тогда один человек погиб, еще один был ранен.