Польша ввела санкции против российских компаний и олигархов

Министерство внутренних дел и администрации Польши 26 апреля ввело санкции против 15 физических и 35 юридических лиц, связанных с Россией.

Источник: пресс-служба министерства, Общественное

Детали: В санкционный список вошли в частности председатель "Роснефти" Игорь Сечин, депутат Государственной думы Алексей Нечаев, бизнесмен Евгений Касперский, глава "Альфа-групп" Михаил Фридман, экспредседатель "Русал" Олег Дерипаска и основательница Wildberries Татьяна Бакальчук.

Ограничения были наложены на российские компании "Газпром", "Камаз", "Новатек" и "Лаборатория Касперского".

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминский пообещал также ввести санкции против структур, импортировавших уголь из России и Донбасса на польскую территорию, а также против структур и олигархов, приближенных к Александру Лукашенко.

"Службы еще работают над раскрытием российских структур в Польше, поскольку они часто прикрываются разными компаниями, зарегистрированными в налоговых гаванях в других странах, а фактическими владельцами являются российские олигархи", - отметил глава МВД.

Что предшествовало: Российский Газпром сообщил крупнейшую польскую газовую компанию PGNiG о полной остановке поставок газа с утра среды, чем нарушил Ямальский контракт, действующий до конца 2022 года.