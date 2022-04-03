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Стойкость Мариуполя и других городов позволяет ломать тактику врага - Зеленский

Воскресенье, 3 апреля 2022, 00:08

Президент Владимир Зеленский заявил, что Мариуполь продолжает сдерживать значительную часть российских военных сил, что дает Украине бесценное время на ослабление возможностей оккупантов.

Источник: видеообращение Зеленского.

Прямая речь: "Усиливаем оборону на восточном направлении и на Донбассе. Сознаем, что у врага есть резервы для усиления давления на Востоке государства. В чем цель российских войск? Они хотят захватить и Донбасс, и Юг Украины. В чем наша цель? Защитить нас, нашу свободу, нашу землю, наших людей, делать все для защиты.

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Наш героический Мариуполь продолжает удерживать значительную часть вражеских сил. Благодаря этому сопротивлению, благодаря мужеству и стойкости других наших городов Украина получила бесценное время, то время, которое позволяет ломать тактику врага, ослаблять его возможности.

К сожалению, Украина так и не получила пока достаточно современных западных противоракетных систем, не получила самолетов, не получила того, что могли предоставить партнеры.

Могли еще и могут. Каждая российская ракета, ударившая по нашим городам и каждая бомба, которую бросили на наших людей, на наших детей, лишь добавляют черной краски к тому, как в истории будут описаны все, от кого это решение зависело. Решение, помогать ли Украине с современным оружием".

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Темы: МариупольЗеленскийвойна
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