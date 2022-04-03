Зеленский – "слугам", которые хотят изменить гимн: Не выставляйте себя дураками
Президент Владимир Зеленский призывает нардепов от "Слуги народа", предлагающих изменить слова гимна Украины, не выставлять себя дураками.
Источник: видеообращение Зеленского, сайт Верховной Рады
Прямая речь: "Хочу сказать несколько слов и тем политикам, некоторым депутатам Верховной Рады Украины, которые совершенно не понимают, что происходит в сердцах наших людей. Настолько не понимают, что даже придумали менять национальный гимн.
У меня вопрос к этим людям: а что вы в своей жизни сделали такого, чтобы у вас появилось моральное право менять слова гимна? Вы что – выдающиеся поэты? Может, вы отличились чем-то в боях за Украину? Или сейчас время такое пришло, что можно гимн менять и это нужно, когда тебе захочется? Успокойте эмоции. Прекратите выставлять себя дураками".
"И даже если случайно за что-нибудь подобное проголосуют, все равно моей подписи под такими законопроектами не будет. Не тратьте время".
Детали: Президент высказал мнение, что авторам этих и подобных предложений следовало бы взять оружие в руки и отправиться на поле боя. "Только там что-то поймете", - добавил он.
Что предшествовало: 28 марта два народных депутата от "Слуги народа" – Иван Юнаков и Георгий Мазурашу – внесли в Верховную Раду законопроект об изменении слов национального гимна Украины на следующие:
"Процвітає України, її слава й воля!
Вже нам браття українці усміхнулась доля!
Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці,
Бо пануємо ми, браття, у своїй сторонці.
Приспів:
Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,
Бо віками ми є браття козацького роду!
Чорне море нам сміється, дід Дніпро радіє
Бо у нашій Україні доленька квітніє!
А завзята праця щира всіх нас об’єднає
Пісня волі в Україні гучніше лунає!
Приспів:
Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,
Бо віками ми є браття козацького роду!"
"Принятие проекта закона и изложение государственного гимна Украины в новой редакции ознаменует новый исторический этап развития Украинского государства, его народа и нации, закрепит победу в борьбе за существование и защиту независимости", – говорится в пояснительной записке.