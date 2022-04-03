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Зеленский – "слугам", которые хотят изменить гимн: Не выставляйте себя дураками

Катерина ТищенкоВоскресенье, 3 апреля 2022, 00:17
Зеленский – слугам, которые хотят изменить гимн: Не выставляйте себя дураками
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский призывает нардепов от "Слуги народа", предлагающих изменить слова гимна Украины, не выставлять себя дураками.

Источник: видеообращение Зеленского, сайт Верховной Рады

Прямая речь: "Хочу сказать несколько слов и тем политикам, некоторым депутатам Верховной Рады Украины, которые совершенно не понимают, что происходит в сердцах наших людей. Настолько не понимают, что даже придумали менять национальный гимн.

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У меня вопрос к этим людям: а что вы в своей жизни сделали такого, чтобы у вас появилось моральное право менять слова гимна? Вы что – выдающиеся поэты? Может, вы отличились чем-то в боях за Украину? Или сейчас время такое пришло, что можно гимн менять и это нужно, когда тебе захочется? Успокойте эмоции. Прекратите выставлять себя дураками".

"И даже если случайно за что-нибудь подобное проголосуют, все равно моей подписи под такими законопроектами не будет. Не тратьте время".

Детали: Президент высказал мнение, что авторам этих и подобных предложений следовало бы взять оружие в руки и отправиться на поле боя. "Только там что-то поймете", - добавил он.

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Что предшествовало: 28 марта два народных депутата от "Слуги народа" – Иван Юнаков и Георгий Мазурашу – внесли в Верховную Раду законопроект об изменении слов национального гимна Украины на следующие:

"Процвітає України, її слава й воля!

Вже нам браття українці усміхнулась доля!

Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці,

Бо пануємо ми, браття, у своїй сторонці.

Приспів:

Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,

Бо віками ми є браття козацького роду!

Чорне море нам сміється, дід Дніпро радіє

Бо у нашій Україні доленька квітніє!

А завзята праця щира всіх нас об’єднає

Пісня волі в Україні гучніше лунає!

Приспів:

Душу й тіло ми зміцнили за нашу свободу,

Бо віками ми є браття козацького роду!"

"Принятие проекта закона и изложение государственного гимна Украины в новой редакции ознаменует новый исторический этап развития Украинского государства, его народа и нации, закрепит победу в борьбе за существование и защиту независимости", – говорится в пояснительной записке.

Темы: ЗеленскийСлуга народаВерховная Рада
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