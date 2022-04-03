Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Орбан потерял честность где-то в контактах с Москвой – Зеленский

Мазуренко Алена Воскресенье, 3 апреля 2022, 00:31

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что премьер Венгрии Виктор Орбан, выступающий против российских санкций и помощи Украине, потерял свою "честность где-то в контактах с Москвой".

Источник: видеообращение президента

Прямая речь: "Хочу обратиться к еще одному человеку, который, кажется, не полностью понимает, что происходит и что переживается не только в Украине, но и во всей Европе. К премьер-министру Венгрии, который единственный в Европе откровенно поддерживает Путина.

Мы же не просили чего-нибудь особенного от официального Будапешта. Мы даже не получили того, что делают все остальные.

Не получили жизненно необходимый транзит оборонной помощи, не увидели морального лидерства.

Не увидели никаких усилий, чтобы остановить войну. Почему так? Вся Европа желает мира. Вся Европа не хочет, чтобы поле боя было перенесено из Мариуполя в Будапешт или из Харькова в Краков, или из Чернигова в Вильнюс.

Почему тогда официальный Будапешт противопоставляют всей Европе, всем цивилизованным странам? Ради чего?

ВИДЕО ДНЯ

Политики уходят. А ведь правда остается. Вот о чем я говорю – о правде. И я всегда говорю, что думаю. Когда я говорю о Венгрии, я имею в виду Венгрию. И мне не нужно маскировать мои мысли. Если нужно сказать о Германии, мы говорим о Германии. Если нужно сказать о какой-то другой стране, я говорю о какой-то другой стране.

Если это война, то я называю ее войной, а не "специальной операцией". Если это угроза всей Европе, то я называю это угрозой всей Европе.

Это называется честность, которой не хватает господину Орбану. Возможно, он потерял ее где-нибудь в контактах с Москвой".

Детали: По словам Зеленского, для украинцев главное "мнение народа" и украинский народ поддерживает венгерский народ так же, как и венгерский народ поддерживает украинский.

Президент добавил, что украинцы и венгры будут жить в добрососедстве, а наши меньшинства должны быть мостами, которые нас еще больше объединяют.

Напомним:

Темы: ЗеленскийВенгрияРосcиясанкции
Главное сегодня

В Италии пытались поджечь виллу пропагандиста Соловьева на озере Комо

Херсонщина: мэр Скадовска уехал из-за угроз российских оккупантов

Луганщина: Враг стягивает силы, через 3-4 дня будет наступать – Гайдай

Жириновский таки умер

фото, видеоРоссияне уничтожили завод на Днепропетровщине

фото, видеоСБУ получила секретные карты и списки российских оккупантов, умерших в Донецкой области

Все новости...
Зеленский
Зеленский – "слугам", которые хотят изменить гимн: Не выставляйте себя дураками
Зеленский поблагодарил украинцев за протесты на оккупированных Россией территориях
Стойкость Мариуполя и других городов позволяет ломать тактику врага - Зеленский
Последние новости
16:22
Орбан заявляет, что Путин согласен на "нормандские" переговоры в Будапеште о прекращении огня
16:20
Оккупанты похитили жену украинского военного в Запорожской области
16:12
фото Россияне обстреляли Северодонецк: пылают 10 многоэтажек
16:10
Украина может стать первой страной мира, которая получит репарации за вред экологии
16:05
Венгрия готова платить за российский газ рублями
16:05
фотоСиловики ранили при задержании "рельсовых партизан" Беларуси
16:03
Помогает семье и армии: как 11-летний переселенец из Донецка подрабатывает в Черновцах
15:54
Российские оккупанты массово захватывают гражданских в заложники – Верещук
15:43
В Совете Федерации РФ угрожают Финляндии из-за ее намерения вступить в НАТО
15:33
Воры ограбили квартиру переселенца в Киеве – прокуратура
Все новости...