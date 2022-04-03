Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Глава Донецкой ОВА назвал количество погибших гражданских за сутки

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 3 апреля 2022, 00:57
Глава Донецкой ОВА назвал количество погибших гражданских за сутки
Донецкая область после обстрелов оккупантов, фото: facebook

В Донецкой области за сутки погиб по меньшей мере 1 человек и уточнили информацию о смерти еще одного.

Источник: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко

Прямая речь: "Сегодня в результате обстрелов в Бахмуте погиб 1 человек и 3 получили ранения. Также есть 1 ранен в Отрадном и 1 ранен в Марьинке.

Реклама:

Кроме того, в Бахмуте оказана медицинская помощь одному человеку, который получил ранения в Луганской области.

Удалось уточнить информацию относительно 1 погибшего и 1 раненого ребенка в Мариуполе, однако точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно".

Темы: Донецкая областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Все новости...
Донецкая область
Обстановка сложная, россияне атакуют на ряде направлений – Генштаб
РФ перебрасывает войска на юг с других направлений для обороны – Нацгвардия
В Константиновке подтверждена гибель 16 человек, а не 17, удар был не из артиллерии – полиция
Последние новости
17:01
В Лас-Вегасе прогнозируют рекордное количество свадеб перед Новым годом: все через дату
16:48
Зеленский поблагодарил работников оборонки: Собственного оружия стало втрое больше
16:45
Украина в декабре получила 5 миллиардов финансовой помощи - Минфин
16:39
инфографикаПосле начала большой войны украинцы стали больше верить, что страна на правильном пути
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
15:54
Более половины украинцев верят, что Украина победит в краткосрочной перспективе
15:42
Джони Айв и Сэм Альтман переманили дизайнера iPhone в LoveFrom
15:42
Треть рекордного немецкого экспорта оружия идет в Украину
Все новости...
Реклама: