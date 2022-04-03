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Захватчики били "Смерчами": детали обстрела Кривого Рога

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 3 апреля 2022, 02:45
Вилкул, скриншот

Глава ОВА Кривого Рога Александр Вилкул сообщил детали обстрела в периметре города.

Источник: Вилкул в видеообращении

Прямая речь: "…оккупанты обстреляли гражданские объекты уже в периметре Кривого Рога. Это Ингулецкий район.

Пострадали более десяти частных домов, учебное заведение.

… жертв во время обстрела не было, потому что мы вовремя провели эвакуацию.

Обстрел был именно там, откуда мы забрали людей".

"Орки били "Смерчами". Они били снова запрещенными Женевской конвенцией кассетными боеприпасами.

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Эти боеприпасы раскрываются над землей, из ракеты вылетают взрывающиеся заряды и покрывающие достаточно большую территорию…

При обстреле жертв не было, но они появились после него.

Утром два гражданских лица – отец и сын – в одном из сел принесли домой кассетные боеприпасы (от обстрела 4-дневной давности – ред.)… которые сорвались у них на месте. И они погибли".

Детали: Вилкул сообщил, что "Грады" в Кривой Рог не достреливают, поскольку ВСУ оттеснили линию фронта, которая сейчас уже проходит не на границе Днепропетровской области, а непосредственно внутри Херсонской области, и часть этой области украинскими военными уже уволена.

Темы: Кривой Рогвойна
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