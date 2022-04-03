Захватчики били "Смерчами": детали обстрела Кривого Рога

Глава ОВА Кривого Рога Александр Вилкул сообщил детали обстрела в периметре города.

Источник: Вилкул в видеообращении

Прямая речь: "…оккупанты обстреляли гражданские объекты уже в периметре Кривого Рога. Это Ингулецкий район.

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Пострадали более десяти частных домов, учебное заведение.

… жертв во время обстрела не было, потому что мы вовремя провели эвакуацию.

Обстрел был именно там, откуда мы забрали людей".

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"Орки били "Смерчами". Они били снова запрещенными Женевской конвенцией кассетными боеприпасами.

Эти боеприпасы раскрываются над землей, из ракеты вылетают взрывающиеся заряды и покрывающие достаточно большую территорию…

При обстреле жертв не было, но они появились после него.

Утром два гражданских лица – отец и сын – в одном из сел принесли домой кассетные боеприпасы (от обстрела 4-дневной давности – ред.)… которые сорвались у них на месте. И они погибли".

Детали: Вилкул сообщил, что "Грады" в Кривой Рог не достреливают, поскольку ВСУ оттеснили линию фронта, которая сейчас уже проходит не на границе Днепропетровской области, а непосредственно внутри Херсонской области, и часть этой области украинскими военными уже уволена.