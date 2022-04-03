Из Донбасса за сутки эвакуировали почти тысячу человек
Воскресенье, 3 апреля 2022, 05:04
За сутки 2 апреля из Донецкой и Луганской областей были эвакуированы 955 человек.
Источник: Facebook-страница Операция объединенных сил
Детали: Из Донецкой области эвакуировали:
- 155 человек, из них 39 детей и 4 человека с инвалидностью из населенного пункта Угледар;
- 27 человек, из них 1 ребенок, из населенного пункта Марьинка;
- 7 человек, из них 2 ребенка из населенного пункта Новогродовка.
Из Луганской области эвакуировали 800 человек из населенных пунктов Рубежное, Лисичанск, Северодонецк, Попасная, Кременная.
Всего в период с 24 февраля эвакуировано из населенных пунктов Луганской области около 20 598 человек и из населенных пунктов Донецкой области – около 6 584 человек.
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