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Из Донбасса за сутки эвакуировали почти тысячу человек

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 3 апреля 2022, 05:04
фото: ООС

За сутки 2 апреля из Донецкой и Луганской областей были эвакуированы 955 человек.

Источник: Facebook-страница Операция объединенных сил

Детали: Из Донецкой области эвакуировали:

  • 155 человек, из них 39 детей и 4 человека с инвалидностью из населенного пункта Угледар;
  • 27 человек, из них 1 ребенок, из населенного пункта Марьинка;
  • 7 человек, из них 2 ребенка из населенного пункта Новогродовка.

Из Луганской области эвакуировали 800 человек из населенных пунктов Рубежное, Лисичанск, Северодонецк, Попасная, Кременная.

Всего в период с 24 февраля эвакуировано из населенных пунктов Луганской области около 20 598 человек и из населенных пунктов Донецкой области – около 6 584 человек.

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Темы: Луганская областьДонецкая областьэвакуациявойна
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