Российские истребители страдают от украинской ПВО – британская разведка

Российская авиация концентрирует удары в направлении юго-востока Украины, но украинские Вооруженные силы продолжает "составлять серьезную проблему" российским воздушным и ракетным операциям.

Об этом говорится в разведывательных данных Минобороны Великобритании о войне на Украине.

В заявлении отмечается, что российские самолеты по-прежнему "уязвимы систем ПВО малого и среднего радиуса действия".

"В результате неспособности обнаружить и уничтожить системы ПВО" усилия российских сил по установлению господства в воздухе серьезно затруднены, что значительно влияет на их способность поддерживать наступление наземных сил", - говорится в сообщении Минобороны.

На этой неделе ВСУ впервые сбили российский вертолет Ми-28 переносным зенитно-ракетным комплексом Starstreak, который предоставила Британия.

Источник в Министерстве обороны Британии сообщил изданию The Times, что зенитная система используется в Украине почти неделю, и считает, что на видео из Луганской области изображена работа системы Starstreak.

Напомним, 31 марта министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине будет отправлено больше летального вооружения для противостояния российской агрессии.