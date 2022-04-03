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Высадка десанта с моря становится для РФ все более рискованной – разведка Британии

"Европейская правда"Воскресенье, 3 апреля 2022, 09:33

Информация о минах в Черном море представляют серьезный риск для морской деятельности и демонстрирует, как вторжение РФ в Украину затрагивает нейтральные и гражданские интересы.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Британии в Twitter, пишет "Европейская правда".

В британском ведомстве отмечают, что хотя происхождение мин остается неясным, "их присутствие почти наверняка связано с активностью российского флота в этом районе и демонстрирует, как вторжение России в Украину затрагивает нейтральные и гражданские интересы".

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При этом в британской разведке заявили, что российские военно-морские силы сохраняют дистанционную блокаду украинского побережья в Черном и Азовском морях, препятствуя пополнению украинских запасов по морю.

"Россия по-прежнему сохраняет возможность предпринять попытку высадки десанта, но такая операция, вероятно, будет все более рискованной из-за времени, которое украинские силы имели для подготовки", - говорится в сообщении.

Напомним, 26 марта Турция перекрывала движение судов в проливе Босфор из-за мины, вероятно, одной из тех, которыми Россия заминировала Черное море. Саперы обезвредили ее, после чего навигацию в проливе возобновили.

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Впоследствии морскую мину обнаружили у побережья Румынии.

В МИД Украины заявили, что Россия, используя морские мины с захваченных в 2014 году военных складов, сознательно прибегает к провокациям и дискредитации Украины перед международными партнерами

Ранее Россия заминировала участки Черного моря вблизи Украины и распространила через госагентства информацию о том, что эти мины могут добраться до Босфора.

Смотрите об этом в видеообъяснении ЕвроПравды "Как победить РФ на море: возможности НАТО", а также читайте в статье "Морское сражение вокруг Украины: как НАТО может помочь справиться с агрессором на воде".

Темы: Черное моревойнаРосcияБразилия
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