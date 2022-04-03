Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Ночь в областях: враг обстреливал юг и восток, среди погибших есть дети

Ирина БалачукВоскресенье, 3 апреля 2022, 09:46
Результаты вражеских обстрелов в Луганской области. Фото из Telegram главы Луганской облВА Сергея Гайдая

Ночью 3 апреля российские оккупанты обстреливали Харьковскую, Донецкую, Луганскую и Херсонскую области, среди погибших есть дети.

Источник: данные областных военных администраций по состоянию на 8 утра 1 апреля

Детали: Относительно спокойно ночь прошла в Волынской, Закарпатской, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской, Житомирской, Сумской и Черкасской областях.

В Полтавской области утром тихо. По состоянию на утро пострадавших в результате вчерашнего обстрела аэродрома в Миргороде нет.

Неспокойным было утро в Одессе – звучала воздушная тревога и примерно в шесть утра была ракетная атака. Силы ПВО часть ракет уничтожили. Последствия выясняются.

Харьковская область. Ночью враг продолжил обстреливать из артиллерии жилые районы, информация о пострадавших уточняется. По области идут бои в Изюмском направлении. Там также идет эвакуация людей. В Балаклее, на временно оккупированной территории, стреляли по больнице, пострадавших нет; пациенты и персонал нуждаются в эвакуации.

В Донецкой области – стабильно напряженно на протяжении суток. Враг обстреливал Авдеевку, Марьинку, Красногоровку, Торецк, Очеретинскую общину, многочисленные повреждения жилых домов, прямое попадание в школу, церковь. По Бахмуту россияне выпустили ракеты – погиб один мирный житель. Мариуполь и дальше находится в блокаде.

ВИДЕО ДНЯ

В Луганской области продолжаются постоянные обстрелы городов, идут бои в отдельных кварталах Рубежного и Попасной. В Северодонецке произошло возгорание шести многоэтажек и магазина, в Рубежном – пяти объектов жилого фонда, в Лисичанске – двух. 2 апреля эвакуировали 2700 человек. Больше всего из Лисичанска – 1 800.

В Николаевской области оккупанты обстреляли один из населенных пунктов области. Информация по разрушениям уточняется. Ночью раздавались воздушные тревоги по всей области. Продолжаются спасательно-поисковые работы после ракетного удара в г. Николаеве. Возобновляется электро- и газоснабжение в освобожденных населенных пунктах.

Сложной остается ситуация в Херсонской области – враг продолжает обстреливать область. Среди погибших есть дети. Из-за убийства гражданского населения прокуратура открыла ряд производств. В селах, где находятся российские захватчики, очень критическая ситуация – уничтожена почти вся социальная инфраструктура.

В Черниговской области идет освобождение территорий от врага. В общины области, освобожденные от врага, Черниговская областная военная администрация организовывает доставку гуманитарной помощи (продукты, лекарства). Вечером 2 апреля удалось доставить в город 10 машин "скорой помощи", укомплектованных лекарствами. В Чернигове ночь прошла без обстрелов, была одна воздушная тревога.

Киевская область освобождена от оккупантов. Ночью раздавалось несколько тревог. В общем, ситуация контролируемая. Силы обороны продолжают зачистку освобожденных пунктов, уже началось разминирование. Очень много мин, ловушек в населенных пунктах вдоль Житомирской трассы. Сейчас самые опасные места – север Бучанского и Вышгородского районов. ВСУ продолжают там усиленную зачистку. В освобожденных населенных пунктах усиленный комендантский час продлится до 6 утра 5 апреля.

Темы: Украинавойна
Главное сегодня

США считают, что могут идентифицировать подразделения РФ, совершившие зверства в Буче – СМИ

Зеленский о россиянах: "Они знают, что они нацисты"

фотоСоратник Медведчука Погребинский после обыска покинул Украину – СМИ

видеоКличко к выехавшим киевлянам: Пожалуйста, с возвращением немного подождите

уточнено"Если можете – эвакуируйтесь": власти обратились к жителям двух областей

США запрещают инвестиции в РФ и вводят санкции против дочерей Путина

Все новости...
Украина
39 дней полномасштабного украинского сопротивления в войне с Россией. ОНЛАЙН
Нацгвардейцы показали завоеванные трофеи: САУ и плавучий бронетранспортер
Спецназовцы показали подбитый вертолет россиян: будет работать на Украину
Последние новости
23:19
Везде, где были русские, они расстреливали мирных украинцев – Монастырский
23:12
Хроника войны в Украине. 42 день ОНЛАЙН
23:07
Годовая инфляция в России за неделю ускорилась до 16,7%
23:01
США считают, что могут идентифицировать подразделения РФ, совершившие зверства в Буче – СМИ
23:00
Некоторые многодетные и родители детей с инвалидностью получат дополнительные выплаты
22:54
Россияне нанесли ракетный удар Лозовской общине
22:53
Донбасс: украинские защитники уничтожили 21 единицу техники и 2 самолета россиян
22:48
В Польше опубликовали руководство для граждан, как готовиться к войне
22:46
В Белом доме пояснили на какие дочки Альфа-банка и Сбербанка наложили санкции
22:35
ВИДЕОКим показал видео мести украинских защитников за Николаев
Все новости...