Ночь в областях: враг обстреливал юг и восток, среди погибших есть дети

Ночью 3 апреля российские оккупанты обстреливали Харьковскую, Донецкую, Луганскую и Херсонскую области, среди погибших есть дети.

Источник: данные областных военных администраций по состоянию на 8 утра 1 апреля

Детали: Относительно спокойно ночь прошла в Волынской, Закарпатской, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской, Житомирской, Сумской и Черкасской областях.

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В Полтавской области утром тихо. По состоянию на утро пострадавших в результате вчерашнего обстрела аэродрома в Миргороде нет.

Неспокойным было утро в Одессе – звучала воздушная тревога и примерно в шесть утра была ракетная атака. Силы ПВО часть ракет уничтожили. Последствия выясняются.

Харьковская область. Ночью враг продолжил обстреливать из артиллерии жилые районы, информация о пострадавших уточняется. По области идут бои в Изюмском направлении. Там также идет эвакуация людей. В Балаклее, на временно оккупированной территории, стреляли по больнице, пострадавших нет; пациенты и персонал нуждаются в эвакуации.

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В Донецкой области – стабильно напряженно на протяжении суток. Враг обстреливал Авдеевку, Марьинку, Красногоровку, Торецк, Очеретинскую общину, многочисленные повреждения жилых домов, прямое попадание в школу, церковь. По Бахмуту россияне выпустили ракеты – погиб один мирный житель. Мариуполь и дальше находится в блокаде.

В Луганской области продолжаются постоянные обстрелы городов, идут бои в отдельных кварталах Рубежного и Попасной. В Северодонецке произошло возгорание шести многоэтажек и магазина, в Рубежном – пяти объектов жилого фонда, в Лисичанске – двух. 2 апреля эвакуировали 2700 человек. Больше всего из Лисичанска – 1 800.

В Николаевской области оккупанты обстреляли один из населенных пунктов области. Информация по разрушениям уточняется. Ночью раздавались воздушные тревоги по всей области. Продолжаются спасательно-поисковые работы после ракетного удара в г. Николаеве. Возобновляется электро- и газоснабжение в освобожденных населенных пунктах.

Сложной остается ситуация в Херсонской области – враг продолжает обстреливать область. Среди погибших есть дети. Из-за убийства гражданского населения прокуратура открыла ряд производств. В селах, где находятся российские захватчики, очень критическая ситуация – уничтожена почти вся социальная инфраструктура.

В Черниговской области идет освобождение территорий от врага. В общины области, освобожденные от врага, Черниговская областная военная администрация организовывает доставку гуманитарной помощи (продукты, лекарства). Вечером 2 апреля удалось доставить в город 10 машин "скорой помощи", укомплектованных лекарствами. В Чернигове ночь прошла без обстрелов, была одна воздушная тревога.

Киевская область освобождена от оккупантов. Ночью раздавалось несколько тревог. В общем, ситуация контролируемая. Силы обороны продолжают зачистку освобожденных пунктов, уже началось разминирование. Очень много мин, ловушек в населенных пунктах вдоль Житомирской трассы. Сейчас самые опасные места – север Бучанского и Вышгородского районов. ВСУ продолжают там усиленную зачистку. В освобожденных населенных пунктах усиленный комендантский час продлится до 6 утра 5 апреля.