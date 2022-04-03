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Ловят мародеров: Ирпень закрывают за выезд и будут проверять все машины

Роман ПетренкоВоскресенье, 3 апреля 2022, 12:09
Ловят мародеров: Ирпень закрывают за выезд и будут проверять все машины
маркушин

Власти Ирпеня на Киевщине решили закрыть город на выезд и проверять абсолютно все машины, чтобы обнаруживать мародеров.

Источник: мэр Ирпеня Александр Маркушин в Telegram

Прямая речь Маркушина: "Вместе с председателем Инвестиционного совета Ирпеня Владимиром Карплюком и руководителем Ирпенской полиции Александром Малоголовым обсудили вопросы мародерства в городе.

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Принято решение закрыть город на выезд и проверять абсолютно все выезжающие из Ирпеня машины. Также на улицах круглосуточно работает полиция – это и патрули, и взрывотехники.

Кстати, уже есть адрес в Стоянке, где, по предварительной информации, организовали склад награбленного. Уверен, скоро эти вещи вернутся к своим законным владельцам".

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Темы: ИрпеньвойнаРосcия
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