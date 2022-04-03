Ловят мародеров: Ирпень закрывают за выезд и будут проверять все машины

Власти Ирпеня на Киевщине решили закрыть город на выезд и проверять абсолютно все машины, чтобы обнаруживать мародеров.

Источник: мэр Ирпеня Александр Маркушин в Telegram

Прямая речь Маркушина: "Вместе с председателем Инвестиционного совета Ирпеня Владимиром Карплюком и руководителем Ирпенской полиции Александром Малоголовым обсудили вопросы мародерства в городе.

Принято решение закрыть город на выезд и проверять абсолютно все выезжающие из Ирпеня машины. Также на улицах круглосуточно работает полиция – это и патрули, и взрывотехники.

Кстати, уже есть адрес в Стоянке, где, по предварительной информации, организовали склад награбленного. Уверен, скоро эти вещи вернутся к своим законным владельцам".