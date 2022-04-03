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Силы ООС в воскресенье уничтожили 43 военных автомобиля РФ и миномет

Воскресенье, 3 апреля 2022, 22:30

Военнослужащие группировки Объединенных сил в воскресенье успешно отразили 7 атак врага.

Источник: ООС в Facebook.

Подробно: в течение дня украинские защитники уничтожили 2 единицы бронированной техники, 43 военных автомобиля и миномет противника с расчетом.

Подразделения противовоздушной обороны сбили два самолета, один беспилотный летательный аппарат оккупантов, а также подбили российский самолет Ил-22.

Всего в течение текущей недели военнослужащие группировки Объединенных сил отбили 51 вражескую атаку. Уничтожили 46 танков, 92 единицы бронированной и 87 автомобильной техники, 27 артиллерийских систем, 10 беспилотных летательных аппаратов, 4 самолета и крылатую ракету противника.

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Темы: ООСРосcиявойна
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