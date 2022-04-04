Сводка Генштаба: РФ начала мобилизацию резервистов, хочет набрать 60 тысяч вояк

Россия начала скрытую мобилизацию резервистов, рассчитывающих привлечь 60 тысяч военных.

Источник: Генштаб

Дословно: "Военно-политическим руководством Российской Федерации начаты меры скрытой мобилизации резервистов с целью приведения воинских частей в штаты военного времени. При осуществлении отбора кандидатов предпочтение отдается лицам, уже имеющим боевой опыт".

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Детали: Мобилизации подлежат рядовой, сержантский и офицерский состав.

Основные регионы для проведения мобилизации: Краснодарский край, Пермский край, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия.

Основной мотивацией для резервистов остаются деньги. Кроме того, среди российского населения распространяется мнение, что участники войны с Украиной могут улучшить свое материальное положение за счет так называемых "трофеев", то есть грабежа и мародерства.

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