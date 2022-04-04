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Сводка Генштаба: РФ начала мобилизацию резервистов, хочет набрать 60 тысяч вояк

Анастасия КалатурПонедельник, 4 апреля 2022, 07:05

Россия начала скрытую мобилизацию резервистов, рассчитывающих привлечь 60 тысяч военных.

Источник: Генштаб

Дословно: "Военно-политическим руководством Российской Федерации начаты меры скрытой мобилизации резервистов с целью приведения воинских частей в штаты военного времени. При осуществлении отбора кандидатов предпочтение отдается лицам, уже имеющим боевой опыт".

Детали: Мобилизации подлежат рядовой, сержантский и офицерский состав.

Основные регионы для проведения мобилизации: Краснодарский край, Пермский край, Дагестан, Ингушетия, Калмыкия.

Основной мотивацией для резервистов остаются деньги. Кроме того, среди российского населения распространяется мнение, что участники войны с Украиной могут улучшить свое материальное положение за счет так называемых "трофеев", то есть грабежа и мародерства.

Укомплектование вооружением и военной техникой в ​​штаты военного времени будет происходить за счет снятия с хранения устаревшей техники. Некоторые образцы хранятся на базах и складах более 30 лет.

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На территории Донецкой и Луганской областей ВСУ отразили семь вражеских атак. Уничтожены две единицы бронированной техники, сорок три автомобиля и миномет противника с расчетом.

Воздушные силы поразили 6 воздушных целей: три самолета (Су-34, Су-35 и самолет ретранслятор Ил-22), один вертолет и две крылатые ракеты. Что касается воздушного пункта управления на базе Ил-22, то стало известно, что самолет поврежден, разгерметизирована кабина, пилоты аварийно приземлились на аэродроме Ростова.

Авиация Воздушных Сил продолжала наносить ракетно-бомбовые удары по местам скопления войск противника, колоннам военной техники и логистическим центрам. Истребители предотвращают деятельность авиации врага на определенных направлениях, осуществляют прикрытие ударных групп, бомбардировочной и штурмовой авиации.

Темы: война
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