Армия РФ уже демилитаризовалась на 330 артиллерийских систем – потери врага
Понедельник, 4 апреля 2022, 10:08
С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла 330 артиллерийских систем, 647 танков и более сотни систем залпового огня.
Источник: данные Генштаба ВСУ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.04 ориентировочно составили:
- личного состава – около 18300 человек,
- танков ‒ 647 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1844 ед,
- артиллерийских систем – 330 ед,
- РСЗО - 107 ед,
- средства ПВО - 54 ед,
- самолетов – 147 ед,
- вертолетов – 134 ед,
- автомобильной техники - 1273 ед,
- корабли /катера - 7 ед,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 92.
- специальная техника – 25.
- пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.
Данные постоянно уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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