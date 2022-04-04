Армия РФ уже демилитаризовалась на 330 артиллерийских систем – потери врага

С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла 330 артиллерийских систем, 647 танков и более сотни систем залпового огня.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.04 ориентировочно составили:

личного состава – около 18300 человек,

танков ‒ 647 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1844 ед,

артиллерийских систем – 330 ед,

РСЗО - 107 ед,

средства ПВО - 54 ед,

самолетов – 147 ед,

вертолетов – 134 ед,

автомобильной техники - 1273 ед,

корабли /катера - 7 ед,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 92.

специальная техника – 25.

пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.

Данные постоянно уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.