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Армия РФ уже демилитаризовалась на 330 артиллерийских систем – потери врага

Валентина РоманенкоПонедельник, 4 апреля 2022, 10:08
Армия РФ уже демилитаризовалась на 330 артиллерийских систем – потери врага

С начала полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла 330 артиллерийских систем, 647 танков и более сотни систем залпового огня.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.04 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 18300 человек,
  • танков ‒ 647 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1844 ед,
  • артиллерийских систем – 330 ед,
  • РСЗО - 107 ед,
  • средства ПВО - 54 ед,
  • самолетов – 147 ед,
  • вертолетов – 134 ед,
  • автомобильной техники - 1273 ед,
  • корабли /катера - 7 ед,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 92.
  • специальная техника – 25.
  • пусковые установки ОТРК/ТРК - 4.

Данные постоянно уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Темы: войнаРосcия
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