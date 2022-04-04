Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Евролига: сербские баскетболисты отказались выразить поддержку Украине

Валентина РоманенкоПонедельник, 4 апреля 2022, 10:51
Евролига: сербские баскетболисты отказались выразить поддержку Украине
скриншот

В матче баскетбольной Евролиги сербские спортсмены отказались держать флаг в поддержку Украины – литовцы освистали их и упоминали Украину на протяжении всей игры.

Источник: "Суспільне. Спорт"

Детали: Игроки сербской "Црвены Звезды" не приняли участие в акции в поддержку Украины перед матчем баскетбольной Евролиги против литовского "Жальгириса": они отказались держать украинский флаг со словами "Нет войне".

Реклама:

Более 10 тысяч зрителей в Каунасе освистали это действие сербов, а во время матча фаны часто скандировали "Слава Украине!" - "Героям Слава!"

После игры один из игроков сербского клуба заявил, что команде запретили участвовать в этой акции. "Как команде нам сказали ни в коем случае не касаться этого флага". А главный тренер команды сказал, что вопрос об отказе участия в акции "не к нему".

"Жальгирис" победил "Црвену Звезду" со счетом 103:98, а тренер литовцев добавил, что такое действие соперника помогло его команде в начале матча.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: 3 апреля в Сербии прошли президентские и парламентские выборы. По данным экзит-полов, действующий президент Сербии Александр Вучич, которого называют "маленьким Путиным", выигрывает новые президентские выборы, а его партия вновь обретет крупнейшую фракцию в сербском парламенте.

Темы: спортвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Без помощи Запада в Украине могут задержать зарплаты и пенсии: в Кабмине назвали дедлайн

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы

На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев

Все новости...
спорт
Магучих впервые стала чемпионкой мира по прыжкам в высоту
Усик победил Дюбуа нокаутом и отстоял чемпионские титулы
Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук взяла серебро на ЧМ-2023
Последние новости
17:34
Верховный суд Мичигана отказался исключать Трампа из выборов президента США
17:18
Украинцы ухудшили оценку экономической ситуации в стране – опрос
17:09
Эрдоган говорит, что премьер Израиля ничем не отличается от Гитлера
17:01
В Лас-Вегасе прогнозируют рекордное количество свадеб перед Новым годом: все через дату
16:48
Зеленский поблагодарил работников оборонки: Собственного оружия стало втрое больше
16:45
Украина в декабре получила 5 миллиардов финансовой помощи - Минфин
16:39
инфографикаПосле начала большой войны украинцы стали больше верить, что страна на правильном пути
16:23
NYT подала в суд на Microsoft и OpenAI: обвиняет в нарушении авторских прав
16:16
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко
16:13
ИТ-Армия остановила работу одной из крупнейших ERP-систем в РФ
Все новости...
Реклама: