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Евролига: сербские баскетболисты отказались выразить поддержку Украине

Валентина РоманенкоПонедельник, 4 апреля 2022, 10:51
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В матче баскетбольной Евролиги сербские спортсмены отказались держать флаг в поддержку Украины – литовцы освистали их и упоминали Украину на протяжении всей игры.

Источник: "Суспільне. Спорт"

Детали: Игроки сербской "Црвены Звезды" не приняли участие в акции в поддержку Украины перед матчем баскетбольной Евролиги против литовского "Жальгириса": они отказались держать украинский флаг со словами "Нет войне".

Более 10 тысяч зрителей в Каунасе освистали это действие сербов, а во время матча фаны часто скандировали "Слава Украине!" - "Героям Слава!"

После игры один из игроков сербского клуба заявил, что команде запретили участвовать в этой акции. "Как команде нам сказали ни в коем случае не касаться этого флага". А главный тренер команды сказал, что вопрос об отказе участия в акции "не к нему".

"Жальгирис" победил "Црвену Звезду" со счетом 103:98, а тренер литовцев добавил, что такое действие соперника помогло его команде в начале матча.

Напомним: 3 апреля в Сербии прошли президентские и парламентские выборы. По данным экзит-полов, действующий президент Сербии Александр Вучич, которого называют "маленьким Путиным", выигрывает новые президентские выборы, а его партия вновь обретет крупнейшую фракцию в сербском парламенте.

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Темы: спортвойна
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